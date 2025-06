A főváros pénzügyi helyzete kritikus + videó

Megosztás itt:

Karácsony Gergely: ,,Ez azt jelenti, hogy bár a főváros pénzügyi helyzete kritikus , most nyertünk 4 hónapot, hogy rendezzük a helyzetet, és biztonságban vannak a budapesti közszolgáltatások, biztonságban vannak a budapesti közszolgáltatásokban dolgozó emberek, és azoknak a bére, ez nem jelenti azt, hogy megoldódott még egy problémánk, csupán azt jelenti, de ez is nagyon fontos, hogy van időnk, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, múlt héten kezdődtek el a tárgyalások Magyarország kormányával, amelyek az elkövetkezendő napokban is folytatódni fognak."