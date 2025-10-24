A forradalom gyermeke: ezért állt ki Patkó Béla Kiki, Orbán Viktor mögé a Békemenet színpadára + videó

Megosztás itt:

"A szüleim mindig rettegtek" – vallotta be megrázó őszinteséggel Patkó Béla Kiki, aki maga is a forradalom gyermeke. Az Első Emelet frontembere a Borsnak beszélt arról, miért döntött úgy, hogy ott a helye Orbán Viktor mögött a Békemenet színpadán: "Jó, hogy most egy olyan világban élhetünk, ahol nem ural le mindent a félelem."

A forradalom gyermeke, a rettegés árnyékában

Patkó Béla Kiki 1957 júliusában született, pontosan kilenc hónappal 1956 októbere után. Ahogy ő fogalmaz, a "forradalmi hevület gyermeke". A Borsnak adott interjújában felidézte azt a gyermekkort, amit a Kádár-rendszer zsigeri félelme határozott meg. "A szüleim mindig rettegtek" – mesélte, felidézve, hogy még a párttitkár szomszédtól is óva intették.

"Gyakran mondogatták a környezetemben, hogy senkinek, semmit ne mondjak, nehogy apukámat elvigyék." Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is tudják, ez a mondat egy egész korszakot sűrít össze: a félelmet, az elhallgatást, és a diktatúra mindent átható jelenlétét. Az énekes szülei soha nem meséltek neki '56-ról; a rettegésük azonban mindennél beszédesebb volt.

A döntés: miért állt a színpadra?

Ez a személyes múlt adja meg a valódi súlyát annak, hogy az Első Emelet frontembere miért döntött úgy, hogy ott a helye a Békemeneten, Orbán Viktor mögött. A mai nap, október 23-a, számára a szabadság ünnepe.

"Jó, hogy most egy olyan világban élhetünk, ahol nem ural le mindent a félelem és nyíltan beszélhetünk a múltról, a jelenről és a jövőről is" – fogalmazott Kiki.

Az ő kiállása a Békemenet színpadán pontosan erről szólt. Üzenet volt arról, hogy a magyar szabadságot, amiért '56 hősei az életüket adták, és amiért a szülei egy életen át rettegtek, ma ismét meg kell védeni. A mai Békemenet hangja az a felszabadult, bátor hang, amit 1956-ban el akartak fojtani: a béke és a nemzeti szuverenitás hangja.

Forrás: Bors

Fotó: Sulyok László