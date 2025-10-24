Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 24. Péntek Salamon napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A forradalom gyermeke: ezért állt ki Patkó Béla Kiki, Orbán Viktor mögé a Békemenet színpadára + videó

2025. október 24., péntek 10:20 | Hír TV
kommunizmus október 23. 1956 félelem rettegés Békemenet Híradó Orbán Viktor Első Emelet Patkó Béla Kiki

"A szüleim mindig rettegtek" – vallotta be megrázó őszinteséggel Patkó Béla Kiki, aki maga is a forradalom gyermeke. Az Első Emelet frontembere a Borsnak beszélt arról, miért döntött úgy, hogy ott a helye Orbán Viktor mögött a Békemenet színpadán: "Jó, hogy most egy olyan világban élhetünk, ahol nem ural le mindent a félelem."

  • A forradalom gyermeke: ezért állt ki Patkó Béla Kiki, Orbán Viktor mögé a Békemenet színpadára + videó

"A szüleim mindig rettegtek" – vallotta be megrázó őszinteséggel Patkó Béla Kiki, aki maga is a forradalom gyermeke. Az Első Emelet frontembere a Borsnak beszélt arról, miért döntött úgy, hogy ott a helye Orbán Viktor mögött a Békemenet színpadán: "Jó, hogy most egy olyan világban élhetünk, ahol nem ural le mindent a félelem."

A forradalom gyermeke, a rettegés árnyékában

Patkó Béla Kiki 1957 júliusában született, pontosan kilenc hónappal 1956 októbere után. Ahogy ő fogalmaz, a "forradalmi hevület gyermeke". A Borsnak adott interjújában felidézte azt a gyermekkort, amit a Kádár-rendszer zsigeri félelme határozott meg. "A szüleim mindig rettegtek" – mesélte, felidézve, hogy még a párttitkár szomszédtól is óva intették.

"Gyakran mondogatták a környezetemben, hogy senkinek, semmit ne mondjak, nehogy apukámat elvigyék." Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is tudják, ez a mondat egy egész korszakot sűrít össze: a félelmet, az elhallgatást, és a diktatúra mindent átható jelenlétét. Az énekes szülei soha nem meséltek neki '56-ról; a rettegésük azonban mindennél beszédesebb volt.

A döntés: miért állt a színpadra?

Ez a személyes múlt adja meg a valódi súlyát annak, hogy az Első Emelet frontembere miért döntött úgy, hogy ott a helye a Békemeneten, Orbán Viktor mögött. A mai nap, október 23-a, számára a szabadság ünnepe.

"Jó, hogy most egy olyan világban élhetünk, ahol nem ural le mindent a félelem és nyíltan beszélhetünk a múltról, a jelenről és a jövőről is" – fogalmazott Kiki.

Az ő kiállása a Békemenet színpadán pontosan erről szólt. Üzenet volt arról, hogy a magyar szabadságot, amiért '56 hősei az életüket adták, és amiért a szülei egy életen át rettegtek, ma ismét meg kell védeni. A mai Békemenet hangja az a felszabadult, bátor hang, amit 1956-ban el akartak fojtani: a béke és a nemzeti szuverenitás hangja.

Forrás: Bors

Fotó: Sulyok László

További híreink

Orbán Viktor: Szép volt, Fradi!

Brüsszel arroganciája: Az EU-csúcsot a magyar nemzeti ünnepre tették

Ennek a 3 csillagjegynek végre jóra fordul az élete a Hold-Jupiter együttállása miatt

Háborúra készül Európa, itt indulhatnak harcok

A világhírű jósnő szerint 5 csillagjegy válik milliomossá 2026-ban

Palvin Barbara férje így támogatja neje gyógyulását

A Békemenet napján üzent Varga Judit

Korábbi BL-győztes csapatokat is előz, továbbjutóhelyen a Fradi az Európa-ligában

Vezércikk – Még a Holdról is - minden idők legnagyobb Békemenete volt Budapesten + videó

További híreink

Vezércikk – Még a Holdról is - minden idők legnagyobb Békemenete volt Budapesten + videó

Utcára vonult a Tisza Párt a nemzeti ünnepen + videó

Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Radics Gigi és Curtis a Békemeneten: Szabadság vándorai + videó
2
Videón a Louvre kirablói
3
Utcára vonult a Tisza Párt a nemzeti ünnepen + videó
4
Vezércikk – Még a Holdról is - minden idők legnagyobb Békemenete volt Budapesten + videó
5
A nap képei: A Békemenet, ahogy az euromédia sosem mutatja meg + galéria
6
A Tisza Párt hazugsága: nem voltak többen a Békemenetnél
7
Trump leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával
8
Orbán Viktor: Az uniónak tárgyalnia kell az oroszokkal + videó
9
Orbán Viktor: Brüsszel pénze elfogyott + videó
10
Fradi-henger percek alatt – így fordított és győzött a magyar bajnok a Salzburg ellen

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!