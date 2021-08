A forgalommal szemben közlekedett egy kamion

Épségben kimenekítettek 26 magyar állampolgárt Afganisztánból - jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente közölte: elindultak azok a repülőgépek is Magyarországról, amelyek a még Kabulban tartózkodó magyarokat, illetve a magyar csapatokat korábban segítő afgán állampolgárokat hivatottak kimenekíteni. 123 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, elhunyt 1 beteg. A beoltottak száma 5 millió 693 ezer, közülük 5,5 millióan már a második oltását is megkapták. A koronavírus elleni védőoltás beadatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a Magyar Orvosi Kamara. A gólyatáborok biztonságossá tételéért javaslatcsomagot állított össze a felsőoktatási intézményeknek az Innovációs és Technológiai Minisztérium, ebben alapszabályként szerepel, hogy a résztvevőknek és a szervezőknek igazolniuk kell a védettségüket. Vannak járványügyi kockázatai az augusztus 20-i ünnepi rendezvényeknek, de az átoltottság, a szabadtér és a jó idő mind a vírus ellen dolgozik - mondta Rusvai Miklós Magyarország élőben című műsorunkban. A virológus szerint nem ússzuk meg a negyedik hullámot. Számítása szerint szeptember végén nőhet meg a regisztrált új fertőzöttek száma, ekkor nem kizárt, hogy újra elő kell majd venni a maszkot. Szent István király nyomán minden magyar feladata az, hogy a saját helyén országépítő legyen - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Augusztus 20-a örökérvényű értékeket közvetít egy értékválságtól küszködő korban, amikor sokan azt szeretnék elhitetni, hogy minden viszonylagossá tehető - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Négy alkalommal juthatnak idén extra állami juttatáshoz a nyugdíjasok: két kifizetést már kézhez is kaptak, a másik kettő novemberben fut be a több mint két és fél millió címzetthez - mondta el Tállai András államtitkár. Idén ezer táborozót várnak a Gyógyító Szent Erzsébet-táborokba - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A kormány elfogadta a Magyarország Űrstratégiája című dokumentumot - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Magyarország 10-20 olyan afgán állampolgár befogadását tervezi, akik az elmúlt években segítették a magyar katonák munkáját az ázsiai országban - mondta Bakondi György Magyaroszág élőben című műsorunkban. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója közölte: a magyar kormány nemet mond a tömeges bevándorlásra. Magyarország semmiféle elosztási mechanizmusban nem vesz részt - jelentette ki a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente ezt arra reagálva mondta, hogy az elmúlt napokban több vezető uniós politikus is az afgán menekültek befogadására buzdította az európai államokat. Az Afganisztánból elmenekült elnök, az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodó Asraf Gáni közölte: egyeztetéseket folytat lehetséges visszatéréséről. Gratulált a tálibok afganisztáni hatalomátvételéhez az al-Kaida terrorszervezet jemeni szárnya, és a harc folytatását ígérte. Több afganisztáni városban tüntettek a tálibok ellen, helyszíni beszámolók szerint lövések is eldördültek, a megmozdulások során többen életüket vesztették. Az amerikai csapatok az amerikaiak evakuálásának augusztus 31-i határideje után is Afganisztánban maradhatnak - közölte Joe Biden elnök. Angela Merkel német kancellár és Joe Biden amerikai elnök a szoros együttműködés szükségességéről beszélt Afganisztánnal kapcsolatban telefonbeszélgetésük során - közölte Steffen Seibert német kormányszóvivő. Az afganisztáni helyzet katasztrófa a nyugati értékekre, hitelességre nézve és természetesen az afgán emberek számára - jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Ben Wallace brit védelmi miniszter aggasztónak tartja azt, hogy az afganisztáni kivonulás miatt a nagy ellenlábasok - például Oroszország - nem tartják eléggé elszántnak a Nyugatot, a terroristák pedig felbátorodnak. Párizs szerint az Afganisztánban hatalomra került tálibok semmiféle elismerést vagy jóindulatot nem érdemelnek meg, ezt nem fogják megkapni Franciaországtól. Recep Tayyip Erdogan török elnök közölte, hogy országa kész együttműködni az Afganisztánban újonnan hatalomra került tálib vezetéssel. Terrorelhárítási hadgyakorlatot tartanak Kína és Tádzsikisztán különleges belügyminisztériumi erői - közölte a dusanbei belügyi tárca. Növelniük kellene a betelepítési kvótáikat az uniós tagállamoknak - jelentette ki a belügyekért felelős uniós biztos. Ylva Johansson elmondta: a közvetlen veszélyben lévő embereket segíteni kell, ezért az uniós tagállamoknak több legális bevándorlási lehetőséget kell biztosítaniuk. A koronavírus-fertőzöttek száma 209,2 millió, a halálos áldozatoké 4,39 millió a világon. Szeptember elsejétől csak oltási igazolással, negatív PCR-teszttel vagy a koronavírus okozta betegségből történő felgyógyulást igazoló dokumentummal léphetnek be Észak-Macedóniába a külföldiek és az észak-macedón állampolgárok. Több ezren tüntettek a lett főváros, Riga központjában a koronavírus elleni korlátozások és a kötelező védőoltás ellen. Hatékony a harmadik oltás a koronavírus-fertőzés átadásának és a Covid-19 betegség súlyos formája kialakulásának megelőzésében az előzetes izraeli adatok szerint. Újabb koronavírus-fertőzötteket regisztráltak Új-Zélandon, ahol a kormányt több bírálat is érte az ellenzék részéről az oltási kampány lassúsága, valamint a zárlatoknak a gazdaságra gyakorolt negatív hatásai miatt. Iszlamista szélsőségesek legalább 47 embert öltek meg Burkina Faso északi részén. Irán megerősítette, hogy hiteles a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség jelentése, amely szerint a perzsa állam fokozta urándúsításának mértékét. Újabb újságírót ért támadás Hollandiában, gyújtópalackot dobtak Willem Groeneveld groningeni otthonába az épület ablakán keresztül - közölte a rendőrség. Meghaladta a kétezret a haiti földrengés halálos áldozatainak száma az ország polgári védelmi igazgatóságának beszámolója szerint. Embercsempész-hálózatot számolt fel a szlovén rendőrség, a bűnbanda tagjai a gyanú szerint legkevesebb 17 illegális bevándorlónak segítettek Bosznia-Hercegovinából Horvátországon és Szlovénián keresztül Olaszországba jutni. Minősített embercsempészés bűntette miatt vádat emelt a Kiskunhalasi Járási Ügyészség egy román férfi ellen, aki 2020-ban egy teherautóban 59 bevándorlót akart a szerb-magyar határtól Ausztriába szállítani. Tehergépkocsi ütközött egy elektromos kerékpárossal Törökszentmiklós belterületén, a kerékpáros a helyszínen meghalt. Megkezdődött minden idők legnagyobb szabású, több napon át tartó Szent István-napi fesztiválja. Minden idők legnagyobb tűzijátékát láthatjuk majd - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy fogalmaz: Idén is számos program várja az érdeklődőket a fővárosban az augusztus 20-i hosszú hétvégén. Minden adott ahhoz, hogy biztonságban és korlátozások nélkül emlékezhessen meg az ország Szent István királyról és az államalapításról - mondta Kovács Zoltán államtitkár. Karbantartás miatt augusztus 21-től 29-ig változni fog a budapesti 12-es és 14-es villamos közlekedése. Labdarúgó Bajnokok Ligája selejtező, első mérkőzés: Young Boys (svájci) - Ferencvárosi TC 3:2 A története első elit-világbajnokságára készülő magyar női jégkorong-válogatott 4:2-re kikapott Japántól felkészülési mérkőzésen. A Szolnoki Olajbányász román, lengyel és selejtezős ellenfelet kapott a férfi kosárlabda Európa Kupában, ahol a Naturtex-SZTE-Szedeák a kvalifikációban kezdi meg szereplését. A koronavírus-járvány miatt törölték a gyorsaságimotoros-világbajnokság idei versenynaptárából a Malajziai Nagydíjat.