A főpolgármester új taktikai manőverbe kezdett

A közös fővárosi listát állító DK–MSZP–P hármas összesen hat képviselőt delegálhat a Fővárosi Közgyűlésbe, ami messze van a többséghez szükséges 17 mandátumtól. Karácsony politikai hátországa meggyengült, ezért is kezdett bele egy új taktikai manőverbe: a Tisza Párt szavazóinak és alelnökének is megüzente, hogy igény esetén főpolgármester-helyettesi pozíciót is adhat nekik

– Sohasem volt annyira fontos a DK-nak Karácsony Gergely, mint most, és ez fordítva is igaz – jelentette ki a Magyar Nemzetnek- Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.

Your browser does not support the video tag.