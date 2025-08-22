A Föld titkainak mestere: Juhász Árpád geológuslegendát Parancsnoki Kereszttel tüntették ki + videó
Megosztás itt:
2025. augusztus 22., péntek 10:00
| Hír TV
Dr. Juhász Árpád, a magyar geológia ikonikus alakja, aki évtizedeken át lebilincselő módon tárta fel bolygónk csodáit, a Magyar Érdemrend Parancsnoki Keresztjével lett kitüntetve. Kattints, és ismerd meg a Kóborló Farkas lenyűgöző életútját, aki 109 országban járva hozta közelebb hozzánk a Föld titkait!
Döbbenetes tények a BKV vizsgálatáról: Korrupció, hanyagság vagy totális káosz? Kiderült, mi zajlik a fővárosi tömegközlekedés kulisszái mögött, és a vezetés nem ússza meg szárazon! Kattints, hogy megtudd, ki a felelős a botrányért!
Demjén Ferenc Facebook-oldalán megjelent bejegyzés: „Kedves Barátaink! Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!” – írták.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Sokkoló mélyrepülés: Magyar Péter augusztusi jelentéktelensége végleg padlóra küldi? Zila János elemző leleplezi, miért nem képes már a figyelem középpontjába kerülni az egykori politikai üstökös – kattints, és tudd meg, mi áll a bukás hátterében!
Budapest lehet a béketárgyalások epicentruma, ahol Putyin, Zelenszkij és Trump történelmi találkozója eldöntheti Kelet-Európa jövőjét! Kattints, és tudd meg, miért éppen Magyarország került a világpolitika középpontjába.