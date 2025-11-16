Keresés

2025. 11. 16. Vasárnap Ödön napja
Belföld

A Fidesz–KDNP szerint Brüsszel 2026-ra is háborús költségvetést és kötelező betelepítési terveket készít elő

2025. november 16., vasárnap 15:42 | MTI
háború Brüsszel FIDESZ-KDNP

Az Európai Parlament és a Tanács költségvetési tárgyalásai háborúpárti megállapodással zárultak - közölte a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja az MTI-vel vasárnap.

  A Fidesz–KDNP szerint Brüsszel 2026-ra is háborús költségvetést és kötelező betelepítési terveket készít elő

Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő, a Patrióták árnyék-jelentéstevője a közlemény szerint elmondta: a Patrióták Európáért frakciója a novemberi plenáris ülésen nem fogja elfogadni ezt a háborús 2026-os uniós költségvetést.

"A háborús 2026-os uniós költségvetés legfontosabb célja ugyanis az lett, hogy biztosítsa a háború folytatásához szükséges forrásokat és végrehajtsa a migránsok beengedését, be- és áttelepítését erőltető katasztrofális Migrációs Paktumot. Mi egy békét szolgáló költségvetést akarunk és a brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem fogjuk beengedni Magyarországra a migránsokat!"

- fogalmazott.

Deutsch Tamás kiemelte: a 2026-os uniós költségvetés a háború és a Migrációs Paktum erőltetésének költségvetése lesz. A háborúpárti erők eddig már 180 milliárd eurónál is többet égettek el az ukrajnai háborúra. A magyar ellenzék, a Tisza és a DK brüsszeli nagykoalíciója pedig támogatja ezeket a háborús kiadásokat. Mindezzel szemben az európaiak és a magyarok elsöprő többsége békét akar, sem katonát, sem pénzt, sem fegyvert nem akarnak adni ebbe a háborúba - jelentette ki a közlemény szerint.

Hangsúlyozta: a 2026-os uniós költségvetés másik kulcskérdése az uniós Migrációs Paktum áterőltetése lesz. "Brüsszel illegális migránsokkal árasztaná el Európa azon részeit is, amelyek eddig sikeresen védekeztek az illegális migráció ellen. A brüsszeli - szolidaritási rendszernek hazudott - terv szerint, az uniós országok vagy beengedik az illegális migránsokat, vagy 20 ezer eurót fizetnek minden be nem engedett illegális migráns után. A brüsszeli nagykoalíció és hazai pártjai, a Tisza és a DK támogatják a migrációs paktumot és a migránsok erőltetett betelepítését" - mondta.

Deutsch Tamás emlékeztetett: Magyarország erős és szuverén ország, hogy kimaradjon a háborúból, ehhez garancia a magyar kormány által elvégzett munka. Másrészt, Magyarország a brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem fogja beengedni az illegális migránsokat - szögezte le.

MTI



Háború Ukrajnában

