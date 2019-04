A Fideszben már a választás utáni időszakra készülnek

– A magyar tárgyalódelegáció vezetőjeként levelet küldök az Európai Néppárt (EPP) által kijelölt három politikusnak, amelyben kezdeményezem a kapcsolatfelvételt, valamint csatolunk a küldeményhez egy vaskos anyagot, hogy az általában felmerülő, általunk ismert témák mentén tényszerű tájékoztatást nyújtsunk – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Novák Katalin.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, a Fidesz alelnöke szerint innentől már nem a magyar félnél lesz a labda.

– A mi háromtagú csapatunknak a legfontosabb feladata, hogy a jövőre koncentráljunk, azt mérjük fel, hogy a május 26-i európai parlamenti (EP-) választásokat követően milyen lehetőségei lesznek a Fidesznek, hol és hogyan tudjuk a leghatékonyabban képviselni a magyar emberek érdekeit, a kormány migrációval kapcsolatos álláspontját – jegyezte meg a kormánypárti politikus.

Novák Katalin annak kapcsán, hogy Manfred Weber, az EPP frakcióvezetője, csúcsjelöltje péntek este a német közszolgálati televízióban azt mondta, amennyiben a Fidesz szavazataival tudna csak bizottsági elnökké válni, akkor nem fogadná el a megbízatást, úgy nyilatkozott: nem tartja bölcs megközelítésnek, hogy valaki önként lemondjon a neki felajánlott támogatásról.

– Manfred Weber, ahogy sok minden mást, úgy ezt sem gondolta komolyan – jegyezte meg.

Az államtitkár arról is beszámolt lapunknak, hogy a 13. Családok Világkongresszusán Veronában szombaton tárgyalásokat folytatott Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel, belügyminiszterrel, Lorenzo Fontana családügyi miniszterrel, aki egyben a Liga főtitkár helyettese, valamint Gior­gia Melonival, az Olaszország Fivérei – Nemzeti Szövetség (FdI-AN) elnökével.

A vezető olasz politikusok a magyar migrációs álláspontot, határvédelmet és családpolitikát példaértékűnek és Olaszország számára követendőnek tartják. – Olasz tárgyalópartnereink méltatták, hogy a migrációval szemben Magyarország lépett fel elsőként, és az első perctől kezdve kitartott a bevándorláspárti politikai erők támadásai ellenére is.

Ha nem tartunk ki, akkor nem találhattunk volna szövetségre Európa egyik nagy és meghatározó államával, amely most, a Liga pozícióba kerülésével egyedül nézne szembe a migrációt támogató erőkkel – számolt be Novák Katalin a találkozóról. Az államtitkár azt is elmondta, hogy Róma a családpolitika kapcsán is mintának tekinti hazánkat.

Az európai parlamenti választás is szóba került a veronai tárgyalásokon. – Arról is megállapodtunk, hogy mind a migráció ügyében, mind a családtámogatási politikák kapcsán a jövőben is folytatjuk a tárgyalásokat, és számíthatunk egymásra az európai politikai térben – közölte Novák Katalin.

Az államtitkár szerint jó esély van rá, hogy ahogy Magyarországon a Fidesz, úgy Olaszországban a Liga kerüljön ki a legerősebb pártként a május 26-i választásból, valamint a Liga jobbközép szövetségesei, az FdI-AN és a Forza Italia is növeljék mandátumaik számát az EP-ben.

– Egyetértettünk abban, hogy most az EP-kampány a legfontosabb, az, hogy minél több embert vigyünk az urnák elé, és a megszerzett mandátumokkal minél jobban képviselni tudjuk a magyar és az olasz szavazók érdekeit: megállítani az Európába irányuló tömeges bevándorlást, megerősíteni a kontinens külső határait, a belső határokat pedig nyitva tartani.

