A Fidesz szóvivője sem tagadta, Brüsszel EU-s pénzeket vonna el

3-as metró, dél-balatoni vasútvonal, százhalombattai vasútvonal – mindhármat uniós pénzből fejleszti a kormány. A közbeszerzési eljárás során mindhárom drágult a tervezett árhoz képest - mégpedig tízmilliárdokkal. A 24.hu tavaly novemberben szellőztette meg, hogy az Európai Bizottság ellenőrei ezt a három közlekedési beruházást is vizsgálták tucatnyi másikkal együtt. A Miniszterelnökséget akkor vezető Lázár János elismerte, hogy vannak viták Brüsszellel, de konkrétumokat nem árult el.

„A most folyamatban lévő ügyek kivétel nélkül a magyar ellenzéki képviselők följelentése alapján kerülnek az európai bizottság asztalára, tehát az a följelentésgyár, ami ellenzéki oldalon van, az most áttette a székhelyét Brüsszelbe, és tömegtechnológiával gyártják a följelentéseket lényegében az összes kormányzati és önkormányzati tevékenységgel kapcsolatban” – fogalmazott Lázár.

A 24.hu friss cikke szerint a brüsszeli ellenőrök rendszerszintű hiányosságokat találtak a közbeszerzések magyarországi ellenőrzésénél. Az Európai Bizottság büntetésként megtizedelné a Magyarországnak járó uniós pénzt - magyarán minden tízedik forintot visszakövetelné. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselőjét nem lepte meg a vizsgálat eredménye.

„Elképesztő túlárazások vannak, amiket a közbeszerzési rendszer nem tudott kiszűrni, vagy nem is akart kiszűrni. A dolognak az a lényege, hogy az a költségvetési bizottsági delegáció is ugyanazt állapította meg, mint a jelenlegi jelentés, hogy a rendszer egésze használhatatlan, mert alkalmatlan arra, hogy a különböző szabálytalanságokat kiszűrje. Jelen esetben is arról van szó, hogy egy négyfokozatú skálán a harmadik fokozatra állították be a nehézségeket és a hibákat, ami azt jelenti, hogy nem egyedi esetekről van szó, hanem az egész jelenségről” – ismertette Niedermüller Péter.

Rendszerszintű korrupciót emleget egy másik ellenzéki politikus, az LMP-s Hadházy Ákos is. „Ezeket a nagyon nagymértékű szabálytalanságokat nem lehetne úgy létrehozni, hogy ha ezt a kormány szándékosan nem segítené. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy egyrészt az jó dolog, hogy az EU figyel ezekre a visszaélésekre, de azt tudni kell, hogy ezeket a büntetéseket mi fogjuk kifizetni. Ezt a magyar adófizetők fogják kifizetni” – jelentette ki a képviselő.

A Fidesz parlamenti frakciójának szóvivője, Halász János nem tagadta a jelentésben foglaltakat.

- Várjuk meg még ezt, hogy mit javasolnak. Várjuk meg, előre ne okoskodjunk, jó? Egyébként a magyar érdekeket, a magyar kormány meg fogja védeni minden körülmények között. - A magyar vállalkozók érdekeit, mert itt azért vállalkozásokkal kapcsolatos... - A Magyar kormány a magyar érdekeket. Viszontlátásra!

A tét 100-150 milliárd forint. Amíg a magyar kormány nem rendezi az elszámolási vitát Brüsszellel, addig nem küldhet számlákat az Európai Uniónak. Az átmeneti forráshiányt pedig megérezheti a választások előtt kiköltekezett államkassza.