A Fidesz szerint csak kampányfogás a rendkívüli ülésnap

Kampányfogásnak tartja a Fidesz kommunikációs igazgatója a jövő keddre összehívott rendkívüli parlamenti ülést. Az ülésnapot a Jobbik kezdeményezte, miután a külügyminisztérium helyettes államtitkára egy máltai lapinterjúban kikotyogta, hogy Magyarország csak a tavalyi évben 1300 menekültet fogadott be. A javaslatot az LMP és az MSZP is támogatta. Hidvéghi Balázs a Hír TV kérdésére letagadta azt, hogy a magyar kormány titokban fogadott be bevándorlókat.

„Erről mi folyamatosan, 3 éve beszélünk, tehát nem értek egyet azzal, amit a kérdésében állít. A gazdasági migránsok, az erőltetett betelepítések, és a valóban védelemre szorulók védelemkérése, a kettő összekeverése pont a fő bűne annak a Soros-tervnek, ami ellen 3 éve harcolunk. A genfi egyezmény a magyar jogrend része. Menekültek, ebben semmi új nincs mi mi erről folyamatosan beszéltünk” – mondta Hidvéghi Balázs.