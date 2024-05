A Fidesz szerint a pécsi balliberális vezetés mutyiházát csinált a városházából + videó

Kővári János frakcióvezető / KDNP-ÖPE / Pécsi Közgyűlés: "Egészen elképesztőnek tartom, hogy Péterffy Attiláék, mutyiházát csináltak a városházából. Itt ezt most összerakták a kollégák. Egy cég 2 milliárd forintnyi közbeszerzést, idézőjelben közbeszerzést nyert meg úgy, hogy ezen, munkák egy részét el sem végezte és mégis kifizették. Nem tudom, hol a határ, de reméljük, hogy az igazságszolgáltatás utoléri majd Péterffy Attilát és a városvezetést is."

