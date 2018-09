A Fidesz Soros Györgyöt látja, az ellenzék szerint megvédték Magyarországot

„Soros György bosszúja, ugyanis Judith Sargentini az ő embere” – így kommentálta a Fidesz frakcióvezetője a szerdai szavazást. Kocsis Máté szerint is a bevándorláspárti erők műve a Sargentini-jelentés elfogadása. Ezt részben árnyalja, hogy a szigorú migrációs politikát alkalmazó osztrák kormánypárt képviselői is megszavazták a jelentést. Erre biztatta őket Sebastian Kurz kancellár is.

„Nem tudjuk, hogy milyen szempontok alapján hozta meg ő, illetve az Osztrák Néppárt ezt a döntést, de nem az a fontos, hogy hozzánk miként viszonyul, vagy a jelentéshez, hanem magához a bevándorlás kérdéséhez. Sebastian Kurz osztrák kancellár a magyar állásponthoz jóval közelebbi, már-már néha azon is túlmutató bevándorláspolitikát folytat” – mondta Kocsis Máté.

A szocialista Ujhelyi István úgy fogalmazott: ma az az igazi hazafi, aki országát, nemzetét és gyermekeinket meg akarja védeni az orbáni rezsim erőszakos károkozásától.

„70 százalékos igen szavazat mellett, tehát jócskán a többségen és jócskán a kétharmadon túl támogatták európai népeinek – az Európai Parlamentbe delegált képviselői, köztük az Európai Néppárt vezetője, vezetősége, tehát nem pusztán bal és liberális és zöld erők – azt, hogy az Orbán-kormány elmúlt évekbeli dúlása, a demokratikus intézményrendszer felborítása, a korrupciója, az európai értékek megsértése, tehát mindaz, ami miatt mi jeleztük, hogy igennel kell szavazzunk erre a jelentésre, elindítja a parlament, felkéri a tanácsot, hogy elinduljon ez a bizonyos 7-es cikkelyes eljárás” – fogalmazott Ujhelyi István.

A Párbeszéd képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a néppárti képviselők többsége is az Orbán-kormány ellen szavazott.

„A magyar kormány eddigi tevékenységéből arra számíthatunk, hogy Orbán Viktor elmozdul a politikai palettának arra a terepére, ahol a tényleges politikai otthona van, azok közé, akik itt az európai parlamenti vitában is ünnepelték és támogatták ők. Az európai szélsőjobboldali, populista, szélsőjobboldali csoport felé. Ez a magyar kormány és Orbán Viktor politikai otthona” – nyilatkozta Jávor Benedek.

A jobbikos Balczó Zoltán szerint most egy hosszú folyamat következik, de biztos benne, hogy Lengyelország megvétózza az esetleges Magyarország elleni szankciókat.

„A Sargentini-jelentést nem fogadtam el, ez azt jelenti egyben, hogy a 7-es cikkely szerinti eljárást sem. A nem elfogadás részemről tartózkodás volt, tekintettel arra, hogy a jelentésben elfogadhatatlan részek mellett részletesen szerepel mindaz a folyamat, amivel Magyarországon a korrupció növekedett, a jogállamot részben felszámolták és egy teljes kormányzati médiahatalom alakult ki” – fejtette ki.

A 21 magyar európai parlamenti képviselő közül a Fidesz 12 képviselője mellett nemmel szavazott Morvai Krisztina és Kovács Béla is. Megszavazta a jelentést a DK és az MSZP 4 képviselője valamint a Párbeszédes Jávor Benedek is, a jobbikos Balczó Zoltán tartózkodott, míg az LMP-s Meszerics Tamás nem vett részt a szavazáson.