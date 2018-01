A Fidesz propagandájával karöltve hirdeti magát a kirúgott MSZP-s

REGGELI JÁRAT KEDDEN IS, MÁR 5.50-TÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, FARKAS KRISZTINA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 - SAKKOT KAPOTT A KORMÁNY HAZUGSÁGGYÁRA ÉS MATTOT A MIGRÁCIÓS POLITIKÁJA - VENDÉG: VOLNER JÁNOS ALELNÖK, JOBBIK. 6.40 - KARAKTERGYILKOSSÁG SZÉL BERNADETT ELLEN - VENDÉG: UNGÁR PÉTER ELNÖKSÉGI TAG, LMP. 8.30 - A PERONON: FODOR GÁBOR A LIBERÁLISOK ELNÖKE. BÉREMELÉST KÖVETEL A KULTURÁLIS SZFÉRÁBAN DOLGOZÓK SZÁMÁRA A KÖZGYÛJTEMÉNYI ÉS KÖZMÛVELÕDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE. MINISZTERELNÖKSÉG: A MAGYAR KORMÁNY KITART A PAKSI KAPACITÁSFENNTARTÁS MELLETT. 2016 AUGUSZTUSA ÓTA LAKHATÁSI PROGRAMMAL SEGÍTI A MENEKÜLTEKET A KORMÁNY MAGYAR NEMZET. VONA: ISMÉT HAZUDOTT A FIDESZ, HISZEN BEBIZONYOSODOTT, HOGY MÉG ALBÉRLETTEL IS SEGÍTI A MIGRÁNSOKAT. VONA GÁBOR: A BEFOGADOTTAK KÖZÖTT NEM KEVÉS A TÁRSADALOMRA VESZÉLYES BÛNÖZÕ, AKI ALKALMATLAN A BEILLESZKEDÉSRE. BM: A NEMZETKÖZI VÉDELEMBE VETTEKET IS FELELÕSSÉGRE VONJÁK, HA BÛNCSELEKMÉNYT KÖVETNEK EL. A JOBBIK SZERINT ÖSSZEOMLOTT A FIDESZ MIGRÁCIÓS POLITIKÁJA. A FIDESZ SZERINT VONA GÁBOR HITELESSÉGE OMLOTT ÖSSZE. KARÁCSONY GERGELY: NEM AZ A BAJ, HOGY A KORMÁNY SEGÍTENI PRÓBÁLT A MENEKÜLTEKNEK, HANEM AZ, HOGY HAZUDOTT. A LIBERÁLISOK "STOP ORBÁN" KAMPÁNYT INDÍTANAK, HOGY FELHÍVJÁK A FIGYELMET A „KORMÁNY HAZUGSÁGAIRA”. FIDESZ: A LIBERÁLISOK BEVÁNDORLÓORSZÁGOT CSINÁLNÁNAK MAGYARORSZÁGBÓL. AZ LMP SZERINT A FIDESZ A LEGNAGYOBB NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZAT. NÉBIH: ISMÉT MEGJELENT AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS AZ UKRÁN-MAGYAR HATÁR KÖZELÉBEN. KÉT FORINTTAL CSÖKKEN A BENZIN, ÉS NÉGY FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA SZERDÁTÓL. MEGÁLLAPODÁS SZÜLETETT AZ AMERIKAI KORMÁNYZATI LEÁLLÁS BEFEJEZÉSÉRÕL. AUSZTRIA KERESETET NYÚJT BE AZ EURÓPAI BÍRÓSÁGNAK A PAKSI ATOMERÕMÛ BÕVÍTÉSE ELLEN. OSZTRÁK KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTER: AZ ATOMENERGIA NEM FENNTARTHATÓ MÓDJA AZ ENERGIATERMELÉSNEK, ÉS NEM VÁLASZ A KLÍMAVÁLTOZÁSRA. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RAGASZKODIK A DÖNTÉSÉHEZ, AMELLYEL JÓVÁHAGYTA A BÕVÍTÉST. MICHELE NICOLETTIT VÁLASZTOTTA ELNÖKÉNEK AZ EURÓPA TANÁCS PARLAMENTI KÖZGYÛLÉSE. KURD HARCOSOK VISSZASZEREZTÉK AZOKNAK A TERÜLETEKNEK A NAGY RÉSZÉT, AMELYEKET ELÕZÕ NAP TÖRÖK KATONÁK FOGLALTAK EL. 18 TUCAT CIVIL HALT MEG A TÖRÖK HADSEREG OFFENZÍVÁJÁBAN. 24 EMBERT ELFOGTAK TÖRÖKORSZÁGBAN A SZÍRIAI HADMÛVELETET BÍRÁLÓ INTERNETES MEGNYILVÁNULÁSAIK MIATT. MAHMÚD ABBÁSZ A PALESZTIN ÁLLAM MIELÕBBI ELISMERÉSÉRE SZÓLÍTOTTA FEL AZ EURÓPAI UNIÓT. KARL ERJAVEC KÜLÜGYMINISZTER BEJELENTETTE SZLOVÉNIA SZÁNDÉKÁT A PALESZTIN ÁLLAM ELISMERÉSÉRE. FEDERICA MOGHERINI: CSAK A KÉTÁLLAMI MEGOLDÁS VEZETHET EL AZ IZRAELI-PALESZTIN KONFLIKTUS RENDEZÉSÉHEZ. NEM FOGADTÁK A PALESZTIN VEZETÕK AZ IZRAELBE LÁTOGATÓ AMERIKAI ALELNÖKÖT. KIVEZETTÉK A KNESZET PLÉNUMÁRÓL AZ AMERIKAI ALELNÖK BESZÉDE ELLEN TILTAKOZÓ ARAB KÉPVISELÕKET. A PALESZTIN FÕTÁRGYALÓ ELÍTÉLTE AZ AMERIKAI ALELNÖK IZRAELI PARLAMENTBEN MONDOTT BESZÉDÉT. KIZUHANT EGY PANELHÁZ 15. EMELETÉRÕL EGY 15 ÉVES LÁNY A III. KERÜLETBEN, A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. AUTÓ GÁZOLT EL KÉT GYALOGOST ASZÓDON, EGYIKÜK A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. ÉLETÉNEK HETVENEGYEDIK ÉVÉBEN ELHUNYT BIRKÁS ISTVÁN, MUNKÁCSY-DÍJAS FESTÕ- ÉS SZOBRÁSZMÛVÉSZ. NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK: ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTÉK A TORNYOSPÁLCAI EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJÁT. KISBUSZ ÉS KAMION ÜTKÖZÖTT A 32-ES FÕÚTON PUSZTAMONOSTORNÁL, 6-AN MEGSÉRÜLTEK. ÉLETÉNEK 80. ÉVÉBEN ELHUNYT HENCZE TAMÁS KOSSUTH-DÍJAS FESTÕMÛVÉSZ. PROGRAMOT INDÍT AZ IDÕSEK FÜSTMÉRGEZÉSÉNEK MEGELÕZÉSÉÉRT A POLGÁRÕRSÉG.