A Fidesz önkormányzati képviselője szerint a józsefvárosiak Pikó Andráséknál jobb képviseletet érdemelnek + videó

Ferencz Orsolya: "Egy botrányos, drogos felvételen viselkedik egészen elképesztően és természetesen ez az embereket felháborítja. Józsefváros lakói ennél sokkal többre érdemesek. Nagyon helyes az, hogyha ebben az ügyben feljelentés születik, de önmagában túl a jogi kérdéseken, politikailag is azt gondolom, hogy vállalhatatlan egy olyan városvezetés, amelyik nőverésbe, drogbotrányba keveredett alakokkal veszi körbe magát és azt gondolja az itt élő emberekről, hogy ilyen képviseletet érdemelnek."