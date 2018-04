A Fidesz nem is próbálta megszólítani a városiakat és az értelmiségieket

Két részre szakadt az ország a Fidesz választási győzelmével, és a szakember szerint egyik fél sem érti meg a másikat - a különböző álláspontok képviselői zárt csoportokba rendeződtek az interneten. Az egyik, televíziónk által megkérdezett médiaelemző azt mondja: a kormány is észrevette ezt a tendenciát, ezért nem próbálta megszólítani az értelmiségieket és a városokban élőket a kampány során.

Értetlenül fogadták az ellenzéki szavazók a Fidesz újabb kétharmados győzelmét. Sokak fekete profilkép beállításával nyugtázták az eredményt. És amíg az ellenzéki oldal a fideszes szavazók nyomát sem látja a közösségi oldalakon, addig Orbán Viktor hívei vonakodnak elfogadni, hogy másoknak viszont elégedetlenek voltak az előző két ciklus kormányzásával.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Mérték Médiaelemző Műhely vezetője szerint a mostani választás iskolapéldája annak, hogy a digitális világban egyszerűen újratermelődnek a különbségek. Sőt, az internetes fórumokon végül zárt csoportokba rendeződnek azok, akik egyetértenek. Ellenvéleménnyel pedig egyre kevésbé találkoznak.

„A mostani kampány az kifejezetten apellált erre a jelenségre, azt láttuk, főle az utolsó időszakban a Fidesz kampányban, sőt valójában a Fidesz teljes politikai kommunikációjában, hogy nagyon régóta nem próbálnak bizonyos társadalmi csoportokat megszólítani. Elengedtek bizonyos csoportokat: értelmiségiek, városi szavazók és az a kampány, ami zajlott egyértelműen egy bizonyos célcsoport elérését és mozgósítását szolgálta” – jelentette ki Polyák Gábor.

És hiába, hogy a kormánypárt biztos kézzel vitte végig a kampányt, a fölényes győzelem még őket is meglepte. Legalább is a Die Welt magyarországi tudósítója erről számolt be.

„Számomra az volt a legmeglepőbb dolog a választásban, hogy Fidesz illetve Fideszhez köthető prominensek is kérdezték tőlem, hogy számítottál ilyen eredményre? Erre még mi magunk sem számítottunk!” – mondta Boris Károly, a lap magyarországi tudósítója.

A kommunikációt vizsgáló kutatások szerint a digitális vélemény - csoportok közötti átjárhatatlanságot a közmédia helyes működése is enyhíthetné, másként tovább nő az elszigeteltség.

A szavazók egy része nem találkozik azokkal a tartalmakkal, bizonyos felfogásokkal vagy véleményekkel, amelyek adott esetben kívül állnak mások álláspontján, sőt adott esetben a többség álláspontja egyébként, tehát valóban a valóságnak egy szűkített mezejével fogunk találkozni.

A kritikákra Orbán Viktor is reagált. Szerinte a közösségi média mindenki számára elérhető, de a választók nem csak onnan tájékozódtak, és ez alapján döntöttek.