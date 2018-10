A Fidesz nem hagyja annyiban

2018. OKTÓBER 15., HÉTFÕ KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK AZ LMP-FRAKCIÓ ÖT TAGJÁT KIZÁRTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS HÉTFÕI ÜLÉSÉNEK HÁTRALÉVÕ RÉSZÉRÕL. A KÉPVISELÕK UNGÁR PÉTER NAPIREND ELÕTTI FELSZÓLALÁSA KÖZBEN TILTOTT SZEMÉLTETÕ ESZKÖZ HASZNÁLTAK. LMP: ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKÖT SZEMBESÍTETTÉK VOLNA TRANSZPARENSEKEN, KORÁBBI TANDÍJELLENES ÁLLÁSPONTJÁVAL AZ LMP-FRAKCIÓ TAGJAI. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK A VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK SZÉKHÁZÁBA LÁTOGATOTT. ÁDER JÁNOS: KÖZÖS VILÁGUNK AKADÁLYAIT EMBERSÉGGEL, ODAFIGYELÉSSEL, EGYMÁST SEGÍTVE TUDJUK LEGYÕZNI. OMSZ: A KÖVETKEZÕ 8-10 NAP SORÁN SINCS KILÁTÁSBAN KOMOLYABB CSAPADÉK, ÍGY TOVÁBB FOLYTATÓDIK AZ ASZÁLYOS IDÕ. RÉTVÁRI BENCE: A HAJLÉKTALANOK KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁT KORLÁTOZÓ JOGSZABÁLY CÉLJA AZ EMBERÉLET MEGMENTÉSE. KADERJÁK PÉTER: A GÁZTÁROLÓKBAN 4,6 MILLIÁRD KÖBMÉTERNYI GÁZ ÁLL RENDELKEZÉSRE A FÛTÉSI SZEZONBAN. FÕTÁV ZRT: AZ ORSZÁGOS FÛTÉSI IDÉNY KEZDETÉVEL HÉTFÕN BUDAPESTEN IS ELINDULT A TÁVFÛTÉS. KSH: AUGUSZTUSBAN 24,4 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ ÉPÍTÕIPAR TERMELÉSE AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIHOZ MÉRVE. A VIDÉKFEJLESZTÉS ELKÉPZELHETETLEN A NÕK RÉSZVÉTELE NÉLKÜL, - MONDTA AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM VIDÉKFEJLESZTÉSÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁRA. EGYSZERÛSÖDIK AZ ÜGYFÉLÁTVILÁGÍTÁS, POSTAI ÚTON IS PÓTOLHATJÁK A HIÁNYZÓ DOKUMENTUMOKAT A PÉNZÜGYI ÉS A NEM PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK ÜGYFELEI VG.HU. SZERDÁTÓL BRUTTÓ 7 FT-TAL CSÖKKENTI LITERENKÉNT A BENZIN ÉS 2 FT-TAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL. RENDÕRI AKCIÓVAL VÉGET ÉRT A TÚSZEJTÉS A NÉMETORSZÁGI KÖLNBEN, AZ ELKÖVETÕ SÚLYOSAN MEGSEBESÜLT. A TÚSZKÉNT FOGVA TARTOTT TINÉDZSER LÁNY KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLT, EZÉRT KÓRHÁZBA VITTÉK. KIJEV SZERETNÉ JAVÍTANI A KÁRPÁTALJAI MAGYAROK UKRÁNNYELV-ISMERETÉT ÉS RENDEZNÉ A HELYZETET BUDAPESTTEL. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER: UKRAJNA TETTEKKEL IS BIZONYÍTSA, HOGY MEGOLDANI KÍVÁNJA A KÉT ORSZÁG KÖZÖTTI HELYZETET! ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR: A POLITIKA IRÁNTI BIZALOM MEGCSAPPANÁSÁNAK TULAJDONÍTHATÓ A BAJORORSZÁGI TARTOMÁNYI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE. THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ SZERINT AZ ELMÚLT HETEKBEN, "A SOK-SOK PONTATLAN TALÁLGATÁSSAL" ELLENTÉTBEN SIKERÜLT HALADÁST ELÉRNI A BREXIT FELTÉTELEIRÕL. TÖBB MINT SZÁZ MENEKÜLT INDUL ÚTNAK RÖVIDESEN GÖRÖGORSZÁGBÓL NÉMETORSZÁGBA A KÉT ORSZÁG KÖZTI A CSALÁDEGYESÍTÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉRTELMÉBEN. ANDREAS NORLÉN, A SVÉD PARLAMENT ELNÖKE STEFAN LOFVENT, A SVÉD SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT VEZETÕJÉT, ÜGYVEZETÕ KORMÁNYFÕT KÉRTE FEL KORMÁNYALAKÍTÁSRA. A CIGARETTACSIKKEK SZELEKTÍV GYÛJTÉSÉVEL IS CSÖKKENTENÉ A HULLADÉKOK MENNYISÉGÉT AZ EURÓPAI PARLAMENT KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA. AZ OLASZ KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA NEM VESZÉLYEZTETI AZ EURÓT JOHANNES BEERMANN, A DEUTSCHE BUNDESBANK IGAZGATÓTANÁCSÁNAK TAGJA SZERINT. FRANCIA BELÜGYMINISZTÉRIUM: LEGKEVESEBB TÍZEN MEGHALTAK A FRANCIAORSZÁG DÉLI RÉSZÉT SÚJTÓ ÁRADÁSOKBAN. A ROMÁN IGAZSÁGÜGYI MINISZTER FELTERJESZTETTE KLAUS IOHANNIS ÁLLAMELNÖKNEK KINEVEZÉSRE ADINA FLOREA KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZ-JELÖLTET. BBC: A VEGYI FEGYVEREK BEVETÉSE SEGÍTETTE AZ ASZAD-REZSIMET GYÕZELMEIBEN. IRÁN RÉSZT VESZ SZÍRIA ÚJJÁÉPÍTÉSÉBEN A POLGÁRHÁBORÚ UTÁN - NYILATKOZTA BAHRÁM GASSZEMI IRÁNI KÜLÜGYI SZÓVIVÕ. TÖRÖK HÍRTELEVÍZIÓ: A HATÓSÁGOK ÁTVIZSGÁLJÁK SZAÚD-ARÁBIA ISZTAMBULI FÕKONZULÁTUSÁT AZ ELTÛNT DZSAMÁL HASOGDZSI ÜGYÉBEN. BELSÕ NYOMOZÁSRA KÉRTE FEL A SZAÚDI KIRÁLY AZ ÁLLAMÜGYÉSZT AZ ELTÛNT ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ ÜGYÉBEN. ÖT NAPRA ÕRIZETBE VETTEK EGY KÍNAI VLOGGERT AMIÉRT ÉLÕ KÖZVETÍTÉSÉBEN "TISZTELETLEN" MÓDON ÉNEKELT EL EGY RÉSZT A NEMZETI HIMNUSZBÓL. 70 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT BALECZKY ANNAMÁRIA, A MAGYAR TELEVÍZIÓ EGYKORI BEMONDÓJA. KIGYULLADT EGY KOLLÉGIUM EGYIK SZOBÁJA BUDAPEST XVI. KERÜLETÉBEN, A DIÓSY LAJOS UTCÁBAN, AZ ÉPÜLETET KÉTSZÁZÖTVEN EMBER HAGYTA EL. MUNKAGÉP VÁGOTT ÁT EGY GÁZVEZETÉKET PÉCSEN, A VIZES DÛLÕBEN, A KÖZELI INGATLANOKBAN ELZÁRKÓZTATÁST RENDELTEK EL. 47 HATÁRSÉRTÕT TALÁLTAK EGY TÖRÖK KAMIONBAN A MAGYAR ÉS A ROMÁN RENDÕRÖK CSANÁDPALOTÁNÁL, EMBERCSEMPÉSZÉS ÉS TILTOTT HATÁRÁTLÉPÉS MIATT A ROMÁN HATÁRRENDÕRSÉG JÁR EL. KARBANTARTÁS MIATT NEM JÁR A FOGASKEREKÛ AZ ERDEI ISKOLA ÉS AZ ORGONÁS MEGÁLLÓHELY KÖZÖTT NOVEMBER VÉGÉIG. MÁV: PÁLYAKARBANTARTÁS MIATT, KEDDTÕL OKTÓBER VÉGÉIG CSAK SZÉPJUHÁSZNÉ ÉS SZÉCHENYIHEGY ÁLLOMÁS KÖZÖTT JÁR A GYERMEKVASÚT.