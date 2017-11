A Fidesz még mindig erősödik

A Jobbik maradt 10 százalékon, az MSZP tábora pedig 1 százalékponttal 9 százalékra csökkent az összes megkérdezett körében - derül ki a Publicus Intézet legfrissebb felméréséből. Az LMP továbbra is 5 százalékon áll, a DK támogatottsága 1 százalékponttal 4 százalékra nőtt, az Együtt és a Párbeszéd összesítve 1 százalékon van, ahogy a Kétfarkú Kutya és Momentum is. A Liberálisok most sem érték el ezt a szintet, a bizonytalanok aránya pedig 41 százalék. Tízből hat megkérdezett szerint az ország érdekében szükség lenne egy valódi, erős, baloldali együttműködésre.