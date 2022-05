A Fidesz közleménye: Ez most az ország és a rezsicsökkentés védelmének ideje

Megosztás itt:

A baloldalon tényleg semmi sem változik, a baloldalra eddig sem lehetett számítani a magyar emberek védelmében és háború idején is csak üres, komolytalan politikai lózungokra képesek. Ez most nem az összevissza beszéd ideje, ez most az ország és a rezsicsökkentés védelmének ideje. A magyar lakosságot és a magyar gazdaságot meg kell védeni a háborútól, az áremelkedésektől és a káros brüsszeli szankcióktól. A baloldal is nyugodtan kiveheti ebből a részét. Járuljanak hozzá a rezsivédelmi alaphoz, ahelyett, hogy a frakciópénzeken trükköznek és milliárdokat nyerészkednek!

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kiadó: Fidesz

MTI