A Fidesz közleménye

Mi, magyarok, hiszünk abban, hogy mindig az ősök sírjai avatják az országot hazává - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendezett konferencián a Parlamentben. A magyar etnikai pártok szükségességéről, a Kárpát-medencei magyarlakta területek gazdasági fejlesztéséről és a magyar közösségek önazonosságának megvédéséről is beszélt Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezlet XVIII. plenáris ülésén a Várkert Bazárban. A miniszterelnök kiemelte: szomszédainkkal fontos megértetni, hogy Magyarország nemzeti és gazdasági megerősödése nem fenyegetést, hanem éppen ellenkezőleg: lehetőséget jelent számukra is, és ez a fejlődés felértékeli Közép-Európa jelentőségét az EU-ban. A magyarok igazságáért harminc évvel ezelőtt küzdőket állította a mai, nehézségekkel küzdő fiatalok elé példaként Áder János, amikor a Sándor-palotában látta vendégül a Magyar Állandó Értekezlet részvevőit. Az államfő pohárköszöntőjében hangsúlyozta: harminc esztendeje az üldözöttekből közösségi vezetők lettek. A köztársasági elnök emlékeztetett: 1989 előtt a kisebbségben élő magyarok még az anyaországgal való szoros kötelékbe se kapaszkodhattak, ez pedig a kommunista diktatúrákban duplán volt keserűség számukra. A Magyar Állandó Értekezlet újra hitet tett saját statútuma mellett, azaz, hogy a testület az etnikai alapú magyar pártok szövetsége és tanácskozási fóruma - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A rendezvényen Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár bejelentette: 2020-ban a kormány által meghirdetett tematikus év az erős magyar nemzeti közösségek éve lesz. Magyarország gazdasági együttműködési megállapodást kötött Malajziával, a dokumentumot Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, valamint Darell Leiking malajziai külkereskedelmi és ipari miniszter írta alá. A kispesti városháza vezető hivatalnokainak korrupciógyanús ügyeiről is beszél a botrányos felvételen Lackner Csaba - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a videón hallottak alapján a 19. kerületi önkormányzatnál egy korrupciógyanús hálózat képe rajzolódik ki. Ha a frissen kinevezett kispesti átláthatósági tanácsnok úgy gondolja, hogy nem tudja vállalni a Lackner-ügy kivizsgálását, akkor erre más módot fogunk találni - ezt nyilatkozta a Hír TV-nek Gajda Péter, a kerület szocialista polgármestere. Felrúgta két MSZP-s képviselő az ellenzéki összefogást Budafokon. A XXII. kerületben ugyanis a szocialisták két önkormányzati képviselője is Karsay Ferenc fideszes polgármester mellett szavazott az önkormányzati testület alakulóülésén. Még nincs eldöntve az atlétikai stadion felépítésének kérdése - mondta a Hír Tv híradójának Karácsony Gergely. A főpolgármester kampányának egyik leghangzatosabb ígérete a stadionstop volt, most mégis azt mondta: folyamatos az egyeztetés a beruházásról. Az LMP szerint sem gazdasági, sem közlekedési igénnyel nem igazolható a mintegy 1000 milliárd forintba kerülő Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztése, a párt ezért a projekt leállítását szorgalmazza. Felháborító, hogy a fővárosban megválasztott balliberális polgármesterek minden erejükkel meg akarják akadályozni a XI. kerületbe tervezett Dél-budai Centrumkórházat - írja közleményében a CÖF-CÖKA. A civil szervezet szerint érhetetlen, amit az ellenzéki polgármesterek szeretnének, mivel egy felelősen gondolkodó városvezetőnek éppenséggel örülnie kellene, hogy városa, kerülete új létesítménnyel gazdagodik. Nem kapott az új Néprajzi Múzeum építésének leállításával kapcsolatos megkeresést az intézmény, a beruházás az önkormányzati választás óta is zavartalanul folytatódik – közölte Kemecsei Lajos főigazgató. Gyalázatos és példátlan, ahogy a magyar bevándorláspárti ellenzék a magyar nemzeti érdekeket támadja – mondta Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő Várhelyi Olivér magyar uniósbiztos-jelölt csütörtöki EP-meghallgatására reagálva. Elismeréseket adott át Karácsony Gergely főpolgármester a főváros napja, Budapest egyesítésének 146. évfordulója alkalmából. Karácsony Gergely az ünnepségen azt mondta, emlékezni és emlékeztetni kell mindenkit arra, hogy Budapest az a kivételes európai főváros, amelyet nem uralkodói hatalom hozott létre, hanem éppen annak ellenére jött létre és szerezte meg fővárosi jogát. A kormány elkötelezett a szegénység felszámolása, a romaintegráció mellett - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. A klímaváltozás hatásainak mérséklése a pénzügyi stabilitás szempontjából is elemi érdek, amelyet a pénzpiaci szereplőknek, a szabályozó és felügyelő intézményeknek saját eszközeikkel is támogatni kell - mondta Matolcsy György, az MNB elnöke. Az egészségügyi intézményekre nem vonatkozik a közigazgatásban elrendelt létszámstop – közölte Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár. Az egységes tb-járulékrendszer kialakítása korszakos jelentőségűnek nevezhető, mert garantálja a szabályozás átláthatóságát - mondta a Magyar Nemzetnek Izer Norbert adóügyi államtitkár. Közös közleményben biztosították támogatásukról a tankötelezettség korhatárának 18 évre való emeléséért - az Idetartozunk Egyesület által - indított aláírásgyűjtést az ellenzéki pártok. A baromfiágazat 2020-2025 közötti fejlesztési lehetőségeit bemutató stratégiát készítettek a szakmai szervezetek, a tervet Nagy István agrárminiszter bemutatta a Világgazdaságnak is. Az új gyártósorok megrendelésével kezdi meg nyíregyházi hűtőgépgyárának összesen 100 millió euró (33,4 milliárd forint) értékű fejlesztését 2020 elején a svéd Electrolux Group. Január 26-án vasárnap lesz Győrben az időközi polgármester-választás a helyi választási bizottság döntése szerint. Elkészült az M70-es autóút fejlesztésével párhuzamosan megvalósult árvízvédelmi rendszer Murarátka térségében, ahol ezentúl mobilgáttal is védeni tudják a települést. A közép-európai térség mára az európai növekedés motorjává vált - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter az észak-horvátországi Verőcén, a horvát-magyar tulajdonban álló AMS Biomassza Erőmű átadásán. Állami gyásznapot tartanak ma Szlovákiában a nyitragerencséri buszbaleset miatt. A szerencsétlenségben 12-en vesztették életüket, köztük négy gyerek, 17-en pedig megsérültek. A román alkotmánybíróság jóváhagyta az elnökválasztás első fordulójának eredményét, amely szerint Klaus Iohannis államfő és Viorica Dancila, a Szociáldemokrata Párt elnöke fog megmérkőzni egymással a jövő vasárnapi második fordulóban. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat a CIA-val és a georgiai belügyminisztériummal együttműködve őrizetbe vette Kijev mellett az Iszlám Állam terrorszervezet egyik kulcsfiguráját. December 9-én Párizsban kerül megrendezésre a normandiai négyek, azaz Ukrajna, Oroszország, Franciaország és Németország vezetőinek következő csúcstalálkozója. Megszavazta a német szövetségi parlament a kormány klímavédelmi programja alapján készült jogszabálycsomagot, amely azt szolgálja, hogy Németország teljesítse az éghajlatváltozás elleni nemzetközi küzdelemben 2030-ra kitűzött célokat. Ismét rendkívül magas tengerár zúdult Velencére, három nappal a rekordmagas dagály után, amelynek következtében az olasz kormány szükségállapotot hirdetett a dózsék városában. Litvánia kegyelemben részesített pénteken két elítélt orosz, Oroszország pedig elengedett két litván és egy norvég kémet. Őrizetbe vettek újabb négy kurdbarát polgármestert Törökországban. A török hatóságok augusztus közepe óta a HDP számos választott polgármesterét mozdították el tisztségéből és tartóztatták le terrorizmusra hivatkozva. Ellenőrzése alá vont az orosz katonai rendészet Északkelet-Szíriában egy repteret, ahonnan az amerikai egységek a hét folyamán távoztak – közölték orosz hírügynökségek. Minden lehetőség megvan arra, hogy Nagy-Britannia szabadkereskedelmi megállapodást kössön az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnése után tervezett egyéves átmeneti időszak végéig - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Evo Morales lemondatott bolíviai elnök az ENSZ közvetítését és Ferenc pápa esetleges közbenjárását szorgalmazta a bolíviai politikai válság rendezése érdekében. Több mint 420 ezer embernek kellett elhagynia otthonát Dél-Szudánban a heves esők okozta árvizek miatt - közölte a Save the Children segélyszervezet. Ellentmondásokba keveredett a terrorizmussal és emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolt Hasszan Farhud mai tárgyalásán. Hasszan Farhud a vádakat továbbra is tagadja, de kiderült, hogy több dologban sem mondott igazat korábban. Három csoportban 43 illegális bevándorlót tartóztattak fel a rendőrök Bács-Kiskun megyében tegnap este. Kábítószert, éles lőszert és hamisított potencianövelőt találtak a nyomozók egy 32 éves miskolci férfinál, társánál pedig lőszereket. A bíróság elrendelte mindkét gyanúsított letartóztatását. Több járattal és kocsival közlekednek a vonatok a Puskás Aréna megnyitója előtti és utáni órákban - közölte a MÁV. Lezárják a Városligetben lévő Kós Károly sétányt pénteken 22 órától szombat 16 óráig közműépítés miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Karbantartás miatt a HÉV-szerelvények helyett pótlóbuszok közlekednek a 8-as, gödöllői vonalon Mogyoród és Gödöllő között a hétvégén. Felújítás miatt változik a menetrend a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon november 16-ától december 7-ig - közölte a Mávinform. A téli átállással kapcsolatos fokozott ellenőrzést végeznek az autópályákon és a főutakon november 19. és 21. között a hatósági szakemberek - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az új Puskás Aréna pénteki megnyitója után már csak az a kérdés, hogy melyik évben rendeznek Bajnokok Ligája döntőt Budapesten - mondta Fürjes Balázs, a budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos az M1-en. Huszonhárom fős - 8 női és 15 férfi versenyzőből álló - magyar csapat vesz részt a glasgow-i rövidpályás úszó Európa-bajnokságon.