A Fidesz-közeli cégeké minden plakáthely decemberig

Tagadja a Fidesz kommunikációs igazgatója, hogy a Fidesznek köze lenne az országos plakátvásárláshoz. Hidvéghi Balázs azt mondta, ugyanannyi plakáthellyel számolnak, mint eddig, és a hivatalos, februári kampányidőszak előtt nem fognak kampányolni.

A Zoom.hu írt korábban arról, hogy Fidesz-közeli cégek megvették az ország valamennyi plakáthelyét decemberig, így az ellenzék a kampányidőszakban sem nagyon hirdethet a Simicska Lajos közeli cégekhez tartózó felületeken kívül.

„Ez egy álhír, tudomásom szerint – nyilatkozta a Fidesz kommunikációs igazgatója, hozzátéve: a kormány reagált is rá, vagy most fog reagálni a közeljövőben, tette hozzá. – Én a Fidesz nevében tudok nyilatkozni, azt tudom önnek mondani, hogy a Fidesz-kampány a kampányban fog megtörténni, a kampány február 17-én kezdődik. 50 napos kampányidőszakkal számolunk. Ha a választások napjától visszaszámolunk – ez, ha jól számolom, február 17-e –, akkor fogunk majd plakátokon is kampányolni, de semmivel sem készülünk több plakátot használni vagy lefoglalni, mint korábban tettük. Nincsenek még birtokomban a végleges számok, de semmiféle ilyen tömeges foglalásról nem tudok, és mi biztos nem csináltunk ilyet” – fogalmazott Hidvéghi Balázs.

A Zoom.hu-nak több piaci forrás is megerősítette, hogy állami hirdetésekre hivatkozva kötöttek le minden kapacitást. Ha a február 17-én kezdődő kampányidőszakban a cégek valamiért mégis helyeket adnának az ellenzéki pártoknak, egész éves szerződésüket is bukhatják.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ tagadja a portál értesülését. Rövid közleményükben azt írják: a kormány csak a szokásos év eleji kampányokat bonyolítja, ez a piaci plakáthelyek kilencven százalékát nem érinti. Közlésük szerint a reklámügynökségek egyéb piaci tevékenységéhez a kormánynak semmi köze nincs.