A Fidesz-KDNP maradt a legnagyobb erő

Ugyan a Fővárosi Közgyűlésben az ellenzék több mandátumot szerzett, és az előzetes becslésekhez képest magasabb azon megyei jogú városok száma, melyben győzedelmeskedtek, az eredmények azt mutatják, hogy a Fidesz-KDNP-tengely a legelfogadottabb Magyarországon.

A közel végleges adatok fényében kijelenthető, mind a 19 megyében óriási arányú fideszes közgyűlési többség alakult ki, emellett Budapesten 9 kerület, szerte az országban pedig 13 megyei jogú város marad fideszes fennhatóság alatt - ez pedig egyértelműen mutatja a Fidesz erejét. A 19 megyéből 17 megyében nagyon nagy, 10%-nál nagyobb volt a különbség a Fidesz javára.

Ami még ennél is komolyabb eredmény, a Fidesz-KDNP az országosan leadott érvényes szavazatok 51,4%-át gyűjtötte be, ami nem elég, hogy a tavaszi európai parlamenti választások szintjét hozza az összes szavazat arányát tekintve, de ha ez egy magyar parlamenti választáson történt volna, az most kényelmes és erős felhatalmazású kormányzóképességet jelentene a Fidesz számára: 120-122 mandátumot érne.

A tavaszi EP-választásokhoz képest valamivel több mint százezerrel nőtt az összes leadott szavazat száma, a magas részvételi arány győzelem a demokráciának és minden pártnak, akik sikerrel mozgósították a szavazóiakat.

A kormánypártok a mozgósítás tekintetében a tavaszi voksoláshoz képest is előre léptek, Budapesten 25 ezerrel több szavazatot kaptak, mint májusban, országos szinten csaknem 40 ezerrel. Mindeközben az ellenzék szavazatainak száma a fővárosban 50 ezerrel csökkent, a teljes országot nézve 270 ezerrel. Tehát Fideszre most többen szavaztak, és a különbség is nőtt a Fidesz javára.

Az eredmények fényében azt láthatjuk, hogy a komoly jobboldali szavazórétegnek hála a Fidesz erősödni tudott, míg az ellenzék tábora nem nőtt, nem a kormánypártoktól vettek el szavazókat, eddigi halovány eredményeik viszont összeadódtak a mostani közös indulások során.

Nehéz választási kampány volt, egy nagy és nyílt politikai csata, ahogyan annak egy pártok közötti versenyre épülő demokráciában lennie kell - kommentálta a választási eredményeket Orbán Viktor kormányfő vasárnap késő este. A listás szavazatokat tekintve az 50 százalék feletti eredményt most is tudta hozni a Fidesz-KDNP szövetsége - emelte ki Orbán is. A miniszterelnök megköszönte a vidéki Magyarország támogatását, hiszen ott továbbra is elsöprő a fideszes fölény. Az ötezer lakos feletti települések kategóriájában 147 Fidesz-KDNP-s polgármester lesz, ami a települések több mint felét jelenti.

Az elhangzottakat rögtönzött sajtótájékoztatóján megerősítette Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Országosan a Fidesz szerezte a legtöbb szavazatot, az ország térképe narancssárga - mondta.

Nem tudni, milyen szerepe volt a voksolás során a Borkai-faktornak. Hat olyan lényeges helyszín található azonban az országban, ahol ezer szavazatnál kevesebb volt a különbség a Fidesz hátrányára: az I., a III. és a VIII. kerület a fővárosban, illetve Eger, Szombathely és Tatabánya megyei jogú városokban.

Magyar Hírlap

Orbán Viktor: Magyarország legerősebb pártja továbbra is a Fidesz és a KDNP szövetsége

A listás szavazatokat tekintve az 50 százalék feletti eredményt most is hozni tudta a Fidesz és a KDNP szövetsége – jelentette be Orbán Viktor, aki egyúttal köszönetet mondott Tarlós Istvánnak az elmúlt kilenc évben végzett főpolgármesteri munkájáért.

Taroltak a kormánypártok vidéken

A 19 megyei közgyűlésben mind a 19-nél a Fidesz-KDNP van többségben, összesen 244 mandátumot szereztek.

Kósa: A kormány azt szeretné, hogy a magyar települések tovább fejlődjenek

Kósa Lajos azt mondta, országosan 1,8 millió ember szavazott a Fidesz-KDNP-re, az ellenzékre pedig 1,36 millió, a kormánypártoknak tehát "kényelmes" többsége van, és ezzel az eredménnyel bármikor kiegyeznének egy országgyűlési választáson is.