„A Fidesz hatalomtechnikailag egy vírusos betegség működésével jellemezhető”

VASÁRNAP REGGEL HAT ÓRAKOR MEGKEZDÕDÖTT A VOKSOLÁS AZ ORSZÁG 10 285 SZAVAZÓKÖRÉBEN AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ-VÁLASZTÁSON. ESTE HÉT ÓRÁIG VALAMIVEL KEVESEBB, MINT 8 MILLIÓ VÁLASZTÓPOLGÁRT VÁRNAK AZ URNÁKHOZ. SORRA NYÍLNAK A MAGYARORSZÁGGAL EGY IDÕZÓNÁBAN LÉVÕ KÜLKÉPVISELETEKEN A SZAVAZÓKÖRÖK, ÖSSZESEN 46 067 VÁLASZTÓPOLGÁR SZAVAZHAT. AZ AMERIKAI ÉS A KANADAI MAGYAR KÜLKÉPVISELETEKEN BEFEJEZÕDÖTT A VOKSOLÁS. VONA GÁBOR: A KIVÁNDORLÁS MEGÁLLÍTÁSA A KÖVETKEZÕ KORMÁNY EGYIK LEGFONTOSABB FELADATA. ÁLOM-GYILKOSSÁGOT ÍGÉRT ORBÁN VIKTORNAK A PARLAMENTBE VALÓ BEJUTÁS ESETÉRE A MOMENTUM. SZAVAZÁSRA BUZDÍTOTT A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM DEMONSTRÁCIÓJA. NVI: SOROK ALAKULHATNAK KI TÖBB FÕVÁROSI SZAVAZÓKÖRNÉL AZ ÁTJELENTKEZÉSEK MIATT. A FÕVÁROS 1-ES VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN INDUL A LEGKEVESEBB JELÖLT, A LEGTÖBB PEDIG NÓGRÁD MEGYE SALGÓTARJÁNI VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN LESZ. 700 EZERRE BECSÜLI AZ ÁTSZAVAZÓK ARÁNYÁT LEGFRISSEBB KUTATÁSÁBAN AZ IRÁNYTÛ INTÉZET. SZABÁLYTALANSÁG-BEJELENTÕT INDÍT A MOMENTUM A VÁLASZTÁSOKRA. ÚJRA GYEREKEKKEL FOTÓZKODOTT A KAMPÁNYBAN ORBÁN VIKTOR. KORÁBBAN A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 350 EZER FORINTRA BÍRSÁGOLTA A MINISZTERELNÖKÖT, MERT ÓVODÁSOKKAL FÉNYKÉPEZKEDETT. FOCISTÁKAT IS BEVETETTEK, ÉS REKLÁMOZTÁK A FIDESZT A KAMPÁNYHAJRÁBAN. FRANCIA TELEVÍZIÓ: ORBÁN VIKTOR A MIGRÁNSELLENES KAMPÁNNYAL A KORRUPCIÓRÓL AKARJA ELTERELNI A FIGYELMET. SZÉL BERNADETT: A FIDESZ KISZOLGÁLTATOTT EMBEREKET HASZNÁL FEL PÁRTPOLITIKAI CÉLJAIRA, TISZTESSÉGTELEN VERSENYT FOLYTAT A KAMPÁNYBAN. AZ LMP SZOLGÁLATRA JELENTKEZIK AZ ORSZÁG HELYREÁLLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ÉS AZOKÉRT, AKIKET MÉLTÁNYTALANSÁG ÉRT AZ ELMÚLT 28 ÉVBEN. CSALÁDIPÓTLÉK-EMELÉSSEL, ÉS ANTIKORRUPCIÓS ÜGYÉSZSÉG LÉTREHOZÁSÁVAL INDÍTANA VÁLASZTÁSI GYÕZELME ESETÉN KARÁCSONY GERGELY. VOLT BELGA MINISZTERELNÖK: MAGYARORSZÁG MÁR CSAK FÉL LÁBBAL VAN AZ UNIÓBAN, EZEN VÁLTOZTATHAT A VÁLASZTÁS. KIGYULLADT AZ A NEW YORK-I TORONYHÁZ, AMELYBEN DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK OTTHONA ÉS VÁLLALATBIRODALMÁNAK IRODÁI IS VANNAK. OROSZ KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: OROSZORSZÁG NEM HAGYJA VÁLASZ NÉLKÜL AZ ÚJ AMERIKAI SZAKCIÓKAT. SZKRIPAL-ÜGY: AZ OROSZ ENSZ-NAGYKÖVET SZERINT NAGY-BRITANNIA MEG FOGJA BÁNNI, HOGY MOSZKVÁT VÁDOLTA. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: MAGA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK DÖNTHETETT A VOLT OROSZ-BRIT KETTÕS ÜGYNÖK MEGMÉRGEZÉSÉRÕL. A VATIKÁNI RENDÕRSÉG GYERMEKPORNÓ BIRTOKLÁSA ÉS TERJESZTÉSE MIATT ÕRIZETBE VETT EGY NYUGALMAZOTT SZENTSZÉKI DIPLOMATÁT. FELTÉTELESEN SZABADLÁBRA HELYEZTÉK CARLES PUIGDEMONT VOLT KATALÁN ELNÖKÖT NÉMETORSZÁGBAN. KATALÁN VÁLSÁG: AZ ENSZ SZERINT NEM LENNE HELYES LÁZADÁSSAL VÁDOLNI A KATALÓNIAI POLITIKUSOKAT. A TÖMEGBE HAJTOTT, ÉS ÖNGYILKOS LETT EGY FÉRFI A NÉMETORSZÁGI MÜNSTER BELVÁROSÁBAN, HÁRMAN MEGHALTAK ÉS TÖBBEN MEGSEBESÜLTEK. A GÁZOLÁST EGY PSZICHÉS GONDOKKAL KÜSZKÖDÕ NÉMET FÉRFI HAJTOTTA VÉGRE, A RENDÕRSÉG SZERINT NINCS TERRORCSELEKMÉNYRE UTALÓ JEL. LAVINAOMLÁSBAN ÉLETÉT VESZTETTE KÉT SÍELÕ AZ ALPOK OLASZORSZÁGI RÉSZÉN, A FRANCIA ALPOKBAN PEDIG EGY HÓDESZKÁZÓ HALT MEG. 4-EN MEGHALTAK ÉS MINTEGY 150-RE EMELKEDETT A SEBESÜLTEK SZÁMA A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN A PÉNTEKEN KIÚJULT ÖSSZECSAPÁSOKBAN. KETTÕS ÖNGYILKOS ROBBANTÁSOS MERÉNYLETBEN HETEN MEGHALTAK, TÖBBEN MEGSEBESÜLTEK SZOMÁLIA FÕVÁROSÁBAN. FELADTA MAGÁT A RENDÕRSÉGEN A KORRUPCIÓ MIATT BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLT VOLT BRAZIL ELNÖK. EMBERÖLÉST KÖVETTEK EL KISKUNFÉLEGYHÁZÁN ESTE, A GYANÚSÍTOTTAT A HELYSZÍNEN ELFOGTÁK. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓ ÉS EGY GÉPKOCSI KOMÁROM KÜLVÁROSÁBAN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. LESODRÓDOTT AZ ÚTTESTRÕL, AZ ÁROKBA BORULT, MAJD FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ A 40-ES FÕÚTON CEGLÉD ÉS ABONY KÖZÖTT, A SOFÕR MEGSÉRÜLT. FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ BUDAPEST IV. KERÜLETÉBEN, A GÉPKOCSI VEZETÕJE MEGSÉRÜLT. A KIJELÖLT GYALOGÁTKELÕHELYEN GÁZOLT HALÁLRA EGY AUTÓS EGY IDÕS NÕT OROSZLÁNYBAN.