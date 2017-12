A Fidesz folytatja, az ellenzék próbálkozik

Sorra mutatják be az ellenzéki pártok programjaikat, de a Fideszéről egyelőre nem sokat tudni. 2014-ben egyszavas programjuk volt, egyelőre ennyit sem jelentettek be. A Hír TV által megkérdezett politológus szerint, egy ütős szlogen jobban hat az emberekre, mint egy több oldalas, bonyolult dokumentum.

„A mi programunk egyetlen szóban foglalható össze ez úgy hangzik: folytatjuk” - ennyit mondott Orbán Viktor a Fidesz programjáról 2014 ben. Konkrét terveket azóta a Propagandaminiszterétől sem lehetett megtudni.

„Én azt gondolom, hogy mindig minden fontos kérdésben előre elmondtuk a véleményünket, és a választók annak alapján tudnak ítélni, hogy az elmúlt nyolc esztendőben a kormányzat milyen eredményeket ért el például a munkahelyteremtés vagy adócsökkentés területén” - mondta Rogán Antal.

Választási programfüzettel érkezett az MSZP választmányi elnöke a Hír TV Egyenesen című műsorába. Botka László bukása után lecserélték szlogent cserélte a szocialisták.

„Tegyünk igazságot, azért az a címe hogy tegyünk igazságot, mert hogy igazságtalanság van az országban” - magyarázta Hiller István.

Az LMP az Új Kezdettel közös választási programját csütörtökön mutatta be. Szél Bernadett miniszterelnök-jelölt azt mondta: polgármesterek, döntéshozók részvételével készítették el programjukat, hogy megoldásokat kínáljanak a mindennapok problémáira.

Ezen a programon látszik az hogy olyan emberek is dolgoztak rajta akik aktívan részt vesznek akár magasabb szinten is Magyarország a döntéshozatalban, és pontosan tudják, hogy mik azok a csapdák amik leírva jó hangoznak, és törvényes szinten is kellő elismertséget tudnak kiváltani a társadalomban, de egyszerűen nem működnek - mondta el Szél.

Már a nemzetközi tapasztalat is az, hogy konkrét választási program helyett, inkább ütős szlogennel hatnak a politikusok az állampolgárokra - állítja a Hír TV által megkérdezett politológus.

„Mint most az iszlamizáció ellenes védekezésnek az érzelmével. ez sokkal hatékonyabb mint most egy százoldalas választási program . Jó lenne ezekről részleten tudni, jó lenne erről részletes vitákat lefolytatni , de se a magyar nyilvánosság, és azt kell hogy mondjam önnek alapvetően a nyugati nyilvánosság is egyre kevésbé működik választási program alapján” - véli Nagy Attila Tibor.

A Momentum egy videóban kampányol azzal, hogy akinek nincs nyilvános választási programja, az ne is indulhasson a választáson.