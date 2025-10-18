Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 18. Szombat Lukács napja
Jelenleg a TV-ben:

Svenk

Következik:

Riasztás 13:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A Fidesz EP-képviselője szerint Magyar Péter irigy és képtelen a valós tényeket elfogadni + videó

2025. október 18., szombat 12:00 | HírTV

A kritikát Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője fogalmazta meg.

  • A Fidesz EP-képviselője szerint Magyar Péter irigy és képtelen a valós tényeket elfogadni + videó

Dömötör Csaba: "Ez az egész egy téboly valójában, tehát miről is van szó. Tehát egy ember, aki az ország vezetésére pályázik. Képtelen a saját érzelmein, irigységén uralkodni, egy mobiltelefonnal a kezében. Én nem vagyok kapcsolatban semmilyen tiszás munkatárssal, kabinetfőnökkel,. De hogyha egyszer adhatnék egy javaslatot, akkor legalább a késő esti órákban vegyik a mobiltelefont a kezéből." 

További híreink

Hatalmas fejlesztést adott át a Mészáros csoport Nyíregyháza mellett

Donald Trump ismét elismerően beszélt a magyar miniszterelnökről + videó

Mihályfi Luca már halloweeni lázban ég – az egész sztárvilág követi a példáját!

Hatvan éve alakult ki a legendás együttes klasszikus felállása, a kerek évforulóra CD-t adnak ki

Portugáliából hazaérve kapta az örömhírt Varga Barnabás, özönlenek a gratulációk

Egymás torkának esett a két elvakult Magyar Péter-rajongó, Pankotai Lili és Mérő Vera

Fontos dolgot jelentett be Orbán Viktor a budapesti békecsúcs ügyében

Héder Barna továbbra sem fizet és a sajtót teszi felelőssé

Robert Fico üzent a budapesti békecsúcs kapcsán

További híreink

Robert Fico üzent a budapesti békecsúcs kapcsán

Sortűz alá vette a DK a gyónási titkot – a katolikus vezetés megdöbbent

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Európai Bizottság: Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére
2
Robert Fico üzent a budapesti békecsúcs kapcsán
3
Továbbra is zavarodottság jellemzi az Európa Unió vezetőit a budapesti békecsúccsal kapcsolatban + videó
4
Donald Trump ismét elismerően beszélt a magyar miniszterelnökről + videó
5
Donald Trump közölte Zelenszkijjel: „itt az ideje megállapodni" a háború lezárása érdekében
6
Fontos dolgot jelentett be Orbán Viktor a budapesti békecsúcs ügyében
7
Vezércikk – Donald Trump rendkívüli bejelentése: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal + videó
8
Sortűz alá vette a DK a gyónási titkot – a katolikus vezetés megdöbbent
9
Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat
10
Amerikáig menekült az október 7-ei vérengzésben résztvevő palesztin terrorista – letartóztatták

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!