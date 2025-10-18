A Fidesz EP-képviselője szerint Magyar Péter irigy és képtelen a valós tényeket elfogadni + videó

Megosztás itt:

Dömötör Csaba: "Ez az egész egy téboly valójában, tehát miről is van szó. Tehát egy ember, aki az ország vezetésére pályázik. Képtelen a saját érzelmein, irigységén uralkodni, egy mobiltelefonnal a kezében. Én nem vagyok kapcsolatban semmilyen tiszás munkatárssal, kabinetfőnökkel,. De hogyha egyszer adhatnék egy javaslatot, akkor legalább a késő esti órákban vegyik a mobiltelefont a kezéből."