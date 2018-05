A Fidesz a minta a Momentumnak

Hajnal Miklós szóvivő Reggeli járat című műsorunkban azt mondta: 10-15 éves hátrányt kell ledolgozniuk, de közben azt is meg kellene akadályozni, hogy a vidéki bázisnak a kormánypropagandát sulykolják.

Ha mi is nyitottan állunk ezekhez az emberekhez, akkor szerintem van esély. Sok szempontól az a kritikus hangnem, és az a negatív hangnem, amit megütöttek pártok akár a kampány során, akár korábban, az úgy tűnik, hogy nem befogadható mindenki számára, és látnunk kell azt, és meg kell próbálnunk azt - és ebből a szempontból akár tanulni is kell mondjuk a Fidesztől jelen esetben -, akik ezt nyilván 10-15 év alatt építették fel, és aztán borzasztó célokra használják, és gyakorlatilag a saját propaganda-kampányukat hajtják ezzel. De azt gondolom, hogy ezt lehet jó célokra is használni, és önmagában az, hogy pártok megjelennek az emberek között, és kikérik a véleményüket különböző ügyekben, az egy fontos kezdés, és egy fontos nyitás - véli Hajnal.

