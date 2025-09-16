A Fidesz 10 ezer aktivistája járja az országot, leleplezik a Tisza Párt adócsomagját + videó
2025. szeptember 16., kedd 17:28
A Fidesz több mint 10 ezer önkéntessel indít kampányt a Tisza Párt adótervei ellen, hogy felhívja a figyelmet a "Tisza-adó" veszélyeire. A párt szerint a szórólapok célja, hogy minden magyar háztartásban tudjanak a tervezett adóemelésekről, amelyek súlyos terheket rónának a családokra.
Elképesztő tempóban halad a nyugdíjasoknak járó élelmiszerutalványok kézbesítése: több mint egymillió emberhez jutott el a 30 ezer forintos támogatás, ami az infláció elleni küzdelemben segít. Zsigó Róbert parlamenti államtitkár megerősítette, a kormány célja, hogy minden nyugdíjas megkapja a segítséget, mielőtt a hideg idő beáll.
Szekszárdon átadták a Sipos Márton Sportuszodát, amelynek megnyitóünnepségén Orbán Viktor miniszterelnök a város fejlődését a magyar út sikerességének bizonyítékaként mutatta be. A kormányfő éles kontrasztot vázolt fel a nyugati hanyatlás és a magyar fejlődés között, kiemelve, hogy a béke és a szuverenitás megőrzése a nemzet legfőbb érdeke.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Orbán Viktor kemény szavakkal ítélte el a fegyveres fellépést amely a Tisza Párt egyik lakossági fórumán történt. A miniszterelnök szerint az erőszaknak és a fegyveres szónokoknak nincs helye a magyar közéletben.