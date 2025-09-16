A Fidesz 10 ezer aktivistája járja az országot, leleplezik a Tisza Párt adócsomagját + videó

Elképesztő tempóban halad a nyugdíjasoknak járó élelmiszerutalványok kézbesítése: több mint egymillió emberhez jutott el a 30 ezer forintos támogatás, ami az infláció elleni küzdelemben segít. Zsigó Róbert parlamenti államtitkár megerősítette, a kormány célja, hogy minden nyugdíjas megkapja a segítséget, mielőtt a hideg idő beáll.

Orbán Viktor: Szekszárd a nemzeti út példája, nem a hanyatló Nyugaté + videó

Szekszárdon átadták a Sipos Márton Sportuszodát, amelynek megnyitóünnepségén Orbán Viktor miniszterelnök a város fejlődését a magyar út sikerességének bizonyítékaként mutatta be. A kormányfő éles kontrasztot vázolt fel a nyugati hanyatlás és a magyar fejlődés között, kiemelve, hogy a béke és a szuverenitás megőrzése a nemzet legfőbb érdeke.