KÉT TELEPÜLÉSEN RENDEZNEK MA IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST. GELLÉNHÁZÁN POLGÁRMESTERT, ÉRPATAKON PEDIG TELEPÜLÉSVEZETÕT ÉS KÉPVISELÕ-TESTÜLETET IS VÁLASZTANAK. KÉZBEN CIPELIK A BETEGEKET A JÁNOS KÓRHÁZBAN, MERT ROSSZ A LIFT ATV. JOBBIK: AZ MSZP-VEL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS OTTHON TARTANÁ A VÁLASZTÓKAT. SZIKSZAI RÉMUSZ: VAGY HÜLYE, VAGY A VÁLASZTÓIT NÉZI HÜLYÉNEK AZ A POLITIKUS, AKI BÉCSRÕL MEGPRÓBÁLJA ELHITETNI, HOGY ÉLHETETLEN NAGYVÁROS. IRÁNYTÛ: FEJ-FEJ MELLETT ÁLL A JOBBIK ÉS A KORMÁNYPÁRTOK JELÖLTJE SOMOGY MEGYE 3. VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. A SZAVAZATOK 40-40%-ÁT KAPNÁ STEINMETZ ÁDÁM ÉS A FIDESZ SZÍNEIBEN INDULÓ MÓRING JÓZSEF ATTILA IS MARCALIBAN ÉS KÖRNYÉKÉN. A TÜNTETÉS UTÁN ISMERETLENEK FESTÉKKEL DOBÁLTÁK MEG A CSONGRÁD MEGYEI FÕÜGYÉSZÉG ÉPÜLETÉT, A RENDÕRSÉG RONGÁLÁS MIATT INDÍTOTT ELJÁRÁST. FÉLÁRON ÚJÍTOTTA FEL A SEMJÉN-CSALÁD BALATONI NYARALÓJÁT EGY KDNP-VEL SZIMPATIZÁLÓ VÁLLALKOZÓ - N1TV. NEMCSAK JEGESMEDVÉRE, FÓKÁRA IS SZÍVESEN LÕTT VOLNA SEMJÉN ZSOLT - MAGYAR NEMZET. SZABÓ ZSOLT SÚGÓGÉPRÕL OLVASOTT KÖZLEMÉNNYEL REAGÁLT A HÍRRE, DE ÉRDEMBEN NEM VÁLASZOLT, CSAK PERREL FENYEGETETT. MAGYAR GYÖRGY: AKÁR A PÉNZMOSÁS GYANÚJÁT IS FELVETHETI SZABÓ ZSOLT OFFSHORE-ÜGYE. FELJELENTÉST TESZ AZ ADÓHATÓSÁG KÓSA LAJOS FELESÉGÉNEK CÉGVÁSÁRLÁSA ÜGYÉBEN - RTL HÍRADÓ. ANNYI ROMA SZAVAZATOT SZÁLLÍT FARKAS FLÓRIÁN A FIDESZNEK, AMENNYI NÉLKÜL NEM LETT VOLNA MEG A KÉTHARMAD 2014-BEN - CÉLPONT. KIVIZSGÁLJA BAKONDI GYÖRGY KÉRETLEN E-MAIL-JEINEK ÜGYÉT AZ ADATVÉDELMI HATÓSÁG - NÉPSZAVA. KIHAGYOTT LÁZÁR JÁNOS A VAGYONNYILATKOZATÁBÓL EGY TAVALY KAPOTT 1,7 MILLIÓ FORINTOS VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ TÁMOGATÁST - HVG. ELJÁRÁST INDÍTOTTAK SZ. GÁBORNÉ CSENGERI LAKOS ÜGYÉVEL KAPCSOLATBAN, A RENDÕRSÉG A KÁROSULTAK JELENTKEZÉSÉT KÉRI. TÜNTETÉST TARTOTTAK SZOMBATON AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK, AZONNALI BÉREMELÉST KÖVETELTEK. A MAGYARORSZÁGI LAKCÍMMEL NEM RENDELKEZÕ VÁLASZTÓPOLGÁROK HÉTFÕTÕL ADHATJÁK LE A LEVÉLBEN KÜLDÖTT SZAVAZATAIKAT A KÜLKÉPVISELETEKEN. SZÁZEZREK TÜNTETTEK ORSZÁGSZERTE A FEGYVERTARTÁS SZIGORÍTÁSÁÉRT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. ROBBANÓSZERKEZETEKET ÉS FEGYVEREKET TALÁLTAK A NYOMOZÓK A DÉL-FRANCIAORSZÁGI TÚSZDRÁMA SZÍNHELYÉN. ÉLETÉT VESZTETTE A PÉNTEKI DÉL-FRANCIAORSZÁGI TÚSZDRÁMÁBAN MEGSEBESÜLT CSENDÕR. TÜNTETÉSEK TÖRTEK KI BARCELONÁBAN, MIUTÁN ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZTEK VEZETÕ KATALÁN POLITIKUSOK ELLEN. ÁLLANDÓ VÁMMENTESSÉGET AKARNAK AZ EU ÁLLAM ÉS KORMÁNYFÕI AMERIKÁTÓL. ERÕSEN KORLÁTOZTA A TRANSZNEMÛEK SZOLGÁLATÁT A HADSEREGBEN AZ AMERIKAI ELNÖK. ÕRIZETBE VETTEK 25 ANGOL FUTBALLSZURKOLÓT AMSZTERDAMBAN, AKIK ÖSSZETÛZÉSBE KEVEREDTEK A RENDÕRSÉGGEL. ÉLETFOGYTIG TARTÓ BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A LONDONI METRÓBAN TAVALY MEGKÍSÉRELT POKOLGÉPES MERÉNYLET TETTESÉT. GÖRÖGORSZÁGBAN LETARTÓZTATTAK 3 EMBERCSEMPÉSZT, AKIK 21 MENEKÜLTET TARTOTTAK TÚSZUL. POKOLGÉP ROBBANT AZ ÚTON HALADÓ JÁRMÛVEK MELLETT AZ EGYIPTOMI ALEXANDRIÁBAN, KÉT EMBER MEGHALT. 7000 EMBERT EVAKUÁLNAK KELET-GÚTAI TELEPÜLÉSEKRÕL, EBBEN ÁLLAPODTAK MEG A SZÍRIAI HATÓSÁGOK ÉS EGY ISZLAMISTA CSOPORT. IZRAELI REPÜLÕGÉPEK EGY HAMÁSZ LÉTESÍTMÉNYT BOMBÁZTAK A GÁZAI ÖVEZETBEN EGY HATÁRSÉRTÉSRE VÁLASZOLVA. TIZENÖT FÉRFI HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEXIKÓBAN EGY ÚTSZÉLEN HAGYOTT KISTEHERAUTÓ PLATÓJÁN. TÖBBEN MEGHALTAK RIO DE JANEIRÓBAN A RENDÕRSÉGGEL KIALAKULT LÖVÖLDÖZÉSBEN. 70 ÉV ÓTA ELÕSZÖR REPÜLHETETT ÁT IZRAELI UTASSZÁLLÍTÓ GÉP SZAÚD-ARÁBIA LÉGTERÉN. NEKIÜTKÖZÖTT AZ ÚT SZÉLÉN ÁLLÓ KISTEHERGÉPJÁRMÛNEK TISZAKÉCSKE-TISZABÖG TERÜLETÉN EGY SZEMÉLYGÉPJÁRMÛ, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. MUNKAGÉP VÁGOTT ÁT EGY GÁZVEZETÉKET BUDAKESZIN, A ZICHY PÉTER UTCÁBAN, A KÖRNYEZÕ UTCÁKBAN LAKÓKNAK EL KELLETT HAGYNI AZ OTTHONAIKAT. TÖBB FEGYVERT FOGLALTAK LE A RENDÕRÖK KÉT SZENTEGÁTI HÁZBAN - KÖZÖLTE A RENDÕRSÉG. VONATTAL ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ DEBRECEN KÜLTERÜLETÉN, AZ AUTÓ SOFÕRJE ÉS A VONAT HÁROM UTASA MEGSÉRÜLT. HALÁLRA GÁZOLT EGY CSONGRÁD FELÉ HALADÓ VONAT EGY KÖZÉPKORÓ FÉRFIT KISKUNFÉLEGYHÁZÁN.