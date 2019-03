A fiatalok az aranytartalékok, ha elveszítjük őket, elveszítjük a jövőnket

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK MA FOGADJA MANFRED WEBERT, AZ EURÓPAI NÉPPÁRT EURÓPAI PARLAMENTI FRAKCIÓVEZETÕJÉT BUDAPESTEN. NOVÁK KATALIN: HASZNÁLT INGATLAN VÁSÁRLÁSÁRA IS IGÉNYELHETÕ A CSOK MELLÉ FELVEHETÕ KAMATTÁMOGATOTT KÖLCSÖN JÚLIUS 1-JÉTÕL. JÚLIUSTÓL AUTÓVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁST KAPNAK A NAGYCSALÁDOSOK JELENTETTE BE NOVÁK KATALIN. SZÁZADVÉG: A MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSOK BÕVÜLÉSE DOBOGÓS HELYET ÉRT EL AZ UNIÓS TAGORSZÁGOK KÖZÖTT. NVI: ELKÉSZÜLT AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS HIRDETMÉNYE, AMIT ELKEZDTEK KISZÁLLÍTANI A VÁLASZTÁSI IRODÁKHOZ. ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT: MINDEN ESZKÖZZEL FEL KELL LÉPNI AZ ENSZ MIGRÁCIÓS PAKTUMA ELLEN. 30%-KAL NÕHET A TANÁROK BÉRE JÖVÕRE: A BÉRRENDEZÉSRE AZÉRT VAN SZÜKSÉG, MERT 2022-23-BAN A TANÁROK JELENTÕS RÉSZE NYUGDÍJBA MEGY MAGYAR NEMZET. MÁR HAT GYANÚSÍTOTT VAN AZ ALSTOM-METRÓKOCSIK BESZERZÉSE ÜGYÉBEN INDULT NYOMOZÁSBAN MAGYAR HÍRLAP. 15 MILLIÁRDOS MEGTAKARÍTÁST IS ELÉRHETNEK A CSOPORTOS TÁRSASÁGI ADÓZÁSRA ÁTTÉRÕ CÉGEK MONDTA IZER NORBERT ADÓÜGYI ÁLLAMTITKÁR. A MOL SZERDÁN 2 FORINTTAL EMELI A 95-ÖS BENZIN ÁRÁT, A GÁZOLAJ ÁRÁT PEDIG 3 FORINTTAL CSÖKKENTI. MÉLYPONTON VOLT TAVALY A BIZTOSÍTÓK KÁRHÁNYADA VILÁGGAZDASÁG. A FUKUSIMAI KATASZTRÓFÁRA EMLÉKEZTEK JAPÁNBAN A TRAGÉDIA 8. ÉVFORDULÓJÁN. NEGYVENEZER HÁZTARTÁS MARADT ÁRAM NÉLKÜL SZLOVÁKIÁBAN A VIHAROS IDÕ MIATT. MEGAKADTAK A TÁRGYALÁSOK NAGY-BRITANNIA ÉS AZ EU KÖZÖTT EGY NAPPAL AZ ÚJABB BREXITSZAVAZÁS ELÕTT. AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG A JELENLEGI TERVEK SZERINT MÁRCIUS 29-ÉN HAGYJA EL AZ EURÓPAI UNIÓT. JUNCKER ÉS MAY JOGILAG KÖTELEZÕ EREJÛ BIZTOSÍTÉKOKBAN EGYEZETT MEG AZ ÍR PÓTMEGOLDÁS ÜGYÉBEN. THERESA MAY: A BRIT KORMÁNY EGYOLDALÚ NYILATKOZATOT IS ELFOGAD AZ ÍR PÓTMEGOLDÁS KAPCSÁN. NEM ÁLLAPÍTOTTAK MEG IDEGENKEZÛSÉGET A PRODIGY ÉNEKESÉNEK HALÁLÁVAL KAPCSOLATBAN BBC. A ROMÁN ELLENZÉKI NÉPI MOZGALOM PÁRTJÁNAK KÉPVISELÕI MEGSZAVAZZÁK A FIDESZ KIZÁRÁSÁT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL - JELENTETTE BE HÉTFÕN TRAIAN BASESCU. MATTEO SALVINI: ÕRÜLTSÉG LENNE A FIDESZ KIZÁRÁSA AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL. FRANS TIMMERMANS: SEMMILYEN ELÕRELÉPÉS NEM TÖRTÉNT ROMÁNIÁBAN A BRÜSSZELI AJÁNLÁSOK TELJESÍTÉSE TERÉN. ÉLETFOGYTIG TARTÓ BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK A BRÜSSZELI ZSIDÓ MÚZEUM MERÉNYLÕJÉT. ANTONIO TAJANI: A MADURO-RENDSZER BÛNE AZ ÁRAMKIMARADÁS OKOZTA KÓRHÁZI HALÁLESETEK. MIKE POMPEO: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MÉG A HÉTEN VISSZA FOGJA HÍVNI VALAMENNYI DIPLOMATÁJÁT VENEZUELÁBÓL. MEGTALÁLTÁK A LEZUHANT ETIÓP UTASSZÁLLÍTÓ MINDKÉT FEKETE DOBOZÁT, DE A KÉSZÜLÉKEK MEGSÉRÜLTEK, ÍGY KÉTSÉGES, MENNYI INFORMÁCIÓT NYERNEK KI BELÕLÜK. A KATASZTRÓFA MIATT EGY IDEIG NEM ENGEDIK REPÜLNI A BOEING-737-8 MAX GÉPEKET AZ ETIÓP ÉS A KÍNAI HATÓSÁGOK. AZ AMERIKAI REPÜLÉSÜGYI HATÓSÁG MÓDOSÍTÁSOKAT ÍR ELÕ A BOEINGNEK, DE NEM ÁLLÍTJA LE A 737 TÍPUSÚ REPÜLÕGÉPEKET. ÉLETFOGYTIGLANI FEGYHÁZRA ÍTÉLTE A KÉT RENDÕRT ÉLETVESZÉLYESEN MEGSEBESÍTÕ TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÁS VÁDLOTTJÁT. CZEGLÉDY CSABA BÛNÜGYI FELÜGYELETÉNEK ÚJBÓLI ELRENDELÉSÉT INDÍTVÁNYOZTA AZ ÜGYÉSZSÉG. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN A III. KERÜLETBEN, A FLÓRIÁN TÉREN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. NAV: TIZENÖT KILOGRAMM MARIHUÁNÁT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK EGY KOSZOVÓI FÉRFI AUTÓJÁBAN RÖSZKÉN. LETARTÓZTATTÁK A SZEKSZÁRDI KISLÁNY MEGÖLÉSÉVEL GYANÚSÍTOTT FÉRFIT, AKI A GYANÚ SZERINT PÉNTEKEN MEGÖLTE UNOKATESTVÉRÉT, EGY HATÉVES KISLÁNYT. MAGYAR KÖZÚT: BURKOLATJAVÍTÁS MIATT SZERDÁIG KORLÁTOZZÁK A FORGALMAT AZ M1-ES BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, A KÉT TATABÁNYAI LEHAJTÓ KÖZÖTT.