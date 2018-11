A fenntartható életmód fontosságára hívták fel a figyelmet a civilek

Önkéntesek szedték a szemetet a Duna-parton. Főként sörös dobozokat és műanyag hulladékot találtak a köveken, de akadt régi háztartási gép és rengeteg üveg is. „Szerintem egy órája kezdtük, max másfél, elég nehéz, legalább is ez a része, vannak azért könnyebbek és hát elég sok szemetet találtunk, amint látjátok, de ez még csak egy része igazából, lesz még sok, meg lehetne sokkal több, mert nagyon sok üveg amit nem tudunk felszedni, mert kiszakítják a zsákokat” – mondta egyikük a Hír TV-nek.

Az akciót egy civil alapítvány szervezte, a felajánlott pénzadományokért cserébe. Minden ezer forintért 1 kiló szemetet szednek össze. „696 ezer forint, tehát 696 kilót kell ma összeszednünk a Duna parton.é Körülbelül 100 önkéntes jelentkezett, nagyjából most így 100-an vagyunk elszórva a városban és ennyi. Szeretnénk ezt a számot teljesíteni, de nyilván ha kevesebb az is tök jó, a lényeg az üzenet, mert borzasztó a helyzet, szerettük volna ha megszépül a Duna-part, még akkor is, ha tudjuk, hogy újratermelődik” – mondta Horn Tamás, az Adománytaxi Alapítvány alapító-igazgatója.

Fejenként 5 kilóval számoltak, de az eredmény jóval több lett. A nap végén csaknem 1500 kilót mutatott a mérleg.

A pesti Belvárosban szintén környezettudatosságra hívták fel a figyelmet, a Zöldülők Vásárán. „Mi mindig fontosnak tartjuk elmondani, hogy itt a vásáron sem az a lényeg, hogy a fogyasztást generáljuk, hanem hogy igazából a tudatosságnak az a legfontosabb része, hogy a túlfogyasztást csökkentsük és csak akkor vegyünk meg egy környezetbarát terméket is, ha már nincs belőle otthon” – hangsúlyozta Szabó Eszter, a Zöldülők Vásárának projekt koordinátora.

A standokon csak környezetbarát és vegán termékeket lehet kapni. Legyen az akár kozmetikum vagy babaruha.

„Évről évre sokkal több tudatos vásárlónk van, főleg a 20-as 30-as korosztály és nagyon jó látni, hogy most már nem csak az összetevőkre figyelnek oda, hanem a csomagolásmentességre vagy az újrahasznosítható csomagolásra is” – így a Manu Szappan szappankészítője, Komlós Mária.

A zöld piacot először szervezték meg a fővárosban. A résztvevő 30 üzlet kínálatát eddig főként az interneten keresztül lehetett megvásárolni.

„Én az elmúlt 10 évben Londonban meg Párizsban éltem, most jöttünk haza egy pár hónapja és szomorúan látom, hogy a nagyobb hipermarketekben, de akár a dm-ben vagy ilyen helyeken is tökre nem lehet hozzáférni ezekhez a termékekhez, tehát külön kell keresni , nézegetni, jaj de jó van egy ilyen vásár akkor eljövök, de jó lenne ha akármelyik kis boltban, vagy a közelebbi boltokban lehetne ezeket kapni” – vélte Sipos Panna.

A Természetvédelmi Világalap adatai szerint 2018-ban 7 hónap alatt kimerültek a Föld egy évre elegendő erőforrásai és ahogyan a fejlett országok többsége, úgy Magyarország is jóval túllépte az ideális fogyasztási szintet.