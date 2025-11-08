A felelősség megkérdőjelezhetetlen: Lomnici Zoltán szerint a Tisza Pártnak viselnie kell a következményeket

Megosztás itt:

A Tisza Párt 200 ezres adatvédelmi katasztrófája napról napra súlyosabb kérdéseket vet fel. Már nem csupán a totális alkalmatlanságról és a nyugtalanító külföldi (ukrán) szálakról van szó, hanem kőkemény jogi és morális felelősségről, valamint a Tisza Párt igazságszolgáltatás elleni nyílt támadásáról.

1. A felelősség megkérdőjelezhetetlen: a gondatlanság is bűn

Miközben Magyar Péter kétségbeesetten próbálja az „orosz hekkerekre” kenni a botrányt, a józan ész és a jog is mást mond. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1-en egyértelművé tette: a felelősség kizárólag a Tisza Párté.

Ők voltak az adatgazdák, nekik kellett volna védeniük a 200 ezer hívük adatait.

Az ő döntésük volt, hogy (a hírek szerint) nem európai uniós fejlesztőt választottak, potenciálisan kiszolgáltatva ezzel magyar állampolgárokat külföldi érdekeknek.

A Btk. szerint a személyes adattal való visszaéléshez elég a gondatlanság is. A „félkész” applikáció erőltetése (ahogy a belső hangfelvételből kiderült) pedig több mint puszta gondatlanság.

2. A képmutató cinkosok: hol vannak az NGO-k?

A legárulkodóbb jelenség a baloldali média és az NGO-hálózat (Átlátszó stb.) mély hallgatása vagy cinikus mentegetőzése. Ahogy Lomnici Zoltán fogalmazott, "megpróbálják a hírhozókat megbélyegezni", ahelyett, hogy a tettest, a Tisza Pártot kérnék számon.

Amikor a kormányról van szó, ezek a szervezetek a GDPR legapróbb megsértése miatt is a jogállam halálát vizionálják. Most, hogy a saját politikai projektjük okozott példátlan adatvédelmi katasztrófát, cinkosan hallgatnak. Ez a kettős mérce és a morális csőd legtisztább bizonyítéka.

3. A valódi arc lelepleződése: a Kúria megfenyegetése

A botrány legmegdöbbentőbb fordulata azonban Magyar Péter reakciója volt arra a hírre, hogy aktív bírák adatai is kikerültek.

Ahelyett, hogy bocsánatot kért volna az igazságszolgáltatás függetlenségének veszélyeztetéséért, Magyar Péter nyíltan megfenyegette a Kúria elnökét, Varga Zs. Andrást, amiért az figyelmeztetett a bírák elleni etikai eljárások lehetőségére.

Ez a lépés elfogadhatatlan és példátlan. Ahogy Lomnici Zoltán kiemelte, a bírák fenyegetésmentes munkavégzését európai egyezmények garantálják. Magyar Péter ezzel a támadással leleplezte valódi, arrogáns és antidemokratikus énjét: őt nem érdekli a jogállam, nem érdekli a bírói függetlenség, csak a saját hatalma. Bárkit megfenyeget, aki az útjában áll – pont, mint a legrosszabb diktatúrákban.

4. A rejtett cél: A tiltott választási regisztráció?

Az alkotmányjogász szerint az ügy súlyát növeli, hogy az applikáció kategorizálta a felhasználókat (aktivista, támogató), ami felveti a politikai profilalkotás gyanúját. Sőt, Lomnici szerint az app „valójában a választási regisztráció előszobája”, ami Magyarországon tiltott.

Konklúzió: A Tisza-app botránya régen nem egy technikai hibáról szól. Ez egy jogi, morális és nemzetbiztonsági katasztrófa, amelyet egy cinikus eltussolási kísérlet és az igazságszolgáltatás nyílt megfenyegetése követett. A józan ész azt diktálja: aki 200 ezer hívének adatát sem tudja (vagy nem akarja) megvédeni, és aki ahelyett, hogy bocsánatot kérne, a bírókat fenyegeti, az alkalmatlan és veszélyes az ország vezetésére.

Forrás: MTI