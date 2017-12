A fél magyar gázvezeték-hálózatot megszerezte a MET

A fél magyar gázvezeték-hálózatot megszerezte az a cég, amelynek offshore tulajdonosi hálója mögött felsejlett Garancsi István, a miniszterelnök kötélbarátja és Nagy György Wallis-alapító milliárdos neve is. A MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. az olasz ENI-től vásárolta meg a Tigáz Zrt.-t, amely leánycégén keresztül a magyar gázvezeték-hálózat 48 százalékát, mintegy 33 ezer kilométernyi csövet birtokol. Az ügylet véglegesen a jövő év második negyedében zárulhat, a vételár nem ismeretes. A svájci központú MET magyar cége, amelynek megszerzésével korábban az állam is kacérkodott, 2015 tavasza óta pályázik komoly sikerrel önkormányzati, állami tendereken, és a rendszerint gáz szállítására szóló megbízások alaposan fel is hizlalták.

„Az Együtt azt gondolja, hogy a magyar gázhálózat nyugodtan lehet magyar vagy multinacionális vállalat tulajdonában vagy akár magyar tulajdonban, az azonban elfogadhatatlan, hogy egy részben offshore hátterű, tisztességtelen magyarországi gázüzletekben és átláthatatlan orosz kapcsolatokban érintett, MET nevű cég, amelyben ráadásul Garancsi István is tulajdonos, legyen a tulajdonosa csaknem 50 százalékban a magyarországi gázhálózatnak. Ez nemzetbiztonsági és gazdasági kockázatot jelent” – reagált Szigetvári Viktor, az Együtt választmányi elnöke.