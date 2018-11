A Fekete Péntek gyökeret vert hazánkban is

Évről-évre többen vásárolnak itthon is az online fekete pénteken. A legkedveltebb termékek idén is a szórakoztató elektronikai cikkek voltak. A fogyasztóvédők azonban óvatosságra intenek.

A nőket jobban érdekli a fekete péntek, mint a férfiakat, nekik csupán 40%-uk nézelődik black friday akció után. Egy kutatás szerint legtöbbet a 25-34 éves korosztály foglalkozik ilyenkor a netes kedvezményekkel. Több online áruházban november 16-a fekete péntek, ilyenkor az átlagos forgalom sokszorosát bonyolíthatják az internetes boltok.

A webáruházunk mai forgalmából azért az látszik, hogy idén is sikerült megfelelően széles kínálatú akciót kínálni a vevőinknek. Nagyon szép számmal fogynak főként a szórakoztató elektronikai eszközök, mint a tv, eladtunk több darab több, mint 2 méter átmérőjű tvt-t. Főként a játék konzolok és a hozzájuk tartozó szoftverek, számítástechnikai és mobil eszközök fogytak eddig, de szépen fogynak a kis háztartási gépek, de a nagyobb szárítógépek és a hűtők is ."– mondta Bombera Zsolt a MédiaMarkt webáruházának ügyvezető igazgatója. Évről-évre egyre többen vásárolnak az interneten black friday alkalmával, az online kutató szerint azért, mert rájöttek a vásárlók, hogy sokkal kényelmesebb és olcsóbb is.

Azért kapunk rá az internetes vásárlásra, mert otthonról intézhető, körül lehet nézni, olcsóbb, egy csomó helyen a szállítási költséget is fedezik a vállalkozók, utána lehet nézni az értékeléseknek, hogyan bánnak a vevőkkel, kicsit komfortosabb otthon a foltéból vásárolni, mint elmenni a boltba és sorban állni, és ami nagyon fontos, össze lehet hasonlítani az árakat – véli Herendy Csilla online kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa. A fogyasztóvédők viszont óvatosságra intenek.