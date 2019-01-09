2019. január 9.,
szerda, Marcell napja

A Fehér Házban egyeztet az ellenzék

Hír TV

2019. január 9., szerda 13:04

Az LMP kezdeményezésére ma a Képviselői Irodaházban egyeztetnek az ellenzéki pártok és a szakszervezetek a túlóratörvény elleni fellépésről.

A megbeszélésen a Jobbik képviselői is részt vesznek, képviselőjük azt mondta: ez nem jelent ellenzéki összefogást, csak a dolgozókért való közös fellépést.

Konkrét ügyek mentén, konkrét célok érdekében egyeztetünk, és a Jobbik részéről én a (további összefogást) nem is tudom megtenni– mondta az ügy kapcsán Ander Balázs a jobbik országgyűlési képviselője. 

 

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