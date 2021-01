A Facebookon üzent Rákay Philip a momentumos Cseh Katalinnak

870 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 329 721-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 103 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 10 080 főre emelkedett. Ma újabb oltóanyag-szállítmány érkezik - jelentette be az országos tiszti főorvos az operatív törzs ülésén. Müller Cecília kiemelte: ez a rakomány 39 ezer fő oltására lesz elegendő. Huszonötre nőtt azoknak a kórházi oltópontoknak a száma Magyarországon, ahol az egészségügyi dolgozók jelentkezhetnek a védőoltás beadására - közölte az országos tiszti főorvos. Ha az átesettek és oltattak száma eléri a lakosság 60-70%-át, akkor hazánk megnyeri a koronavíru elleni harcot - jelentette ki a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik János Magyarország élőben című műsorunkban elmondta, hogy a hazánkba érkező vakcinák biztonságosak, eddig már több millió embert oltottak be ezekkel, és nem érkezett visszajelzés nem várt mellékhatásokról. A kormány 2021-ben is megvédi a magyar érdekeket - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, 2020 egészen biztosan szerepelni fog minden történelemkönyvben a koronavírus-járvány és hatásai miatt, de ugyanez az idei évre is igaz lesz, ugyanis folytatódik a küzdelem a pandémia ellen. A kormány június 30-ig meghosszabbította a hiteltörlesztési moratóriumot, az ügyfeleknek csak akkor kell felvenniük a kapcsolatot a bankjukkal, ha változtatni szeretnének az eddigi helyzetükön - hívta fel a figyelmet a pénzügyekért felelős államtitkár. Mérföldkő az adózásban, hogy az adóhivatal 2021-től már minden számlát lát, az adózókat a koronavírus-járványra is tekintettel szankciómentes időszak segíti a zökkenőmentes átállásra március 31-ig – tájékoztat Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. A tavalyi negatív után az idén pozitív rekordot írhat a készházak iránti kereslet az ismételt áfacsökkentés és az új csok-os kedvezmények hatására - írja a Világgazdaság. KSH: Tavaly novemberben a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 496 ezer volt, 45 ezerrel több, mint az előző hónapban és 26 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A világban 85,6 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma. 1,8 millióra nőtt a halálos áldozatok száma. 48,1 millióan meggyógyultak. Szlovákiában is megerősítették a koronavírus új, elsőként Anglia déli területein terjedni kezdett változatának jelenlétét - jelentette Marek Krajcí egészségügyi miniszter. A szlovén kormány koronavírus-járvánnyal kapcsolatos döntése szerint szigorú feltételek betartása mellett kinyithatnak az edzőtermek és az uszodák az országban - közülte a helyi sajtó. Ukrajnában tovább csökkent az új koronavírus-fertőzöttek száma, alig több mint négyezer új fertőzöttet jegyeztek fel egy nap alatt, amely az elmúlt három hónap legalacsonyabb napi növekménye. Az Európai Bizottság megkezdte a vakcina beszerzésre irányuló tárgyalásokat a Pfizer/BioNTech gyógyszercégekkel a már korábban megrendelt 300 millió dózis oltóanyag mellett - jelentette be az Európai Bizottság illetékes szóvivője, Stefan de Keersmaecker. A Pfizer gyógyszergyár Frankfurtban figyelmeztetett: nincs bizonyíték arra, hogy a koronavírus elleni, általuk közösen kidolgozott védőoltás hatékony lesz, ha később adják be a második adagot. Az osztrák kormány terveivel ellentétben január 24-éig tart majd Ausztriában a koronavírus-járvány miatt elrendelt teljes zárlat, mivel a parlament felsőháza nem szavazta meg a kormánykoalíció javaslatát a január 18-ai nyitásról. Botrányt keltett Lengyelországban az, hogy soron kívül beoltatta magát a koronavírus ellen több olyan közszereplő, aki erre egyelőre nem lenne jogosult. Az ügyben vizsgálat indul. Rendkívül nehéz helyzetben vannak a német kórházak a koronavírussal fertőzöttek számának gyors növekedése miatt - jelentette ki Steffen Seibert német kormányszóvivő. Több mint 30 ezerrel nőtt a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma január első napjaiban - ismertette María José Sierra, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ epidemiológusa. Egész Angliára zárlatot rendelt el a brit kormány az új koronavírus-változat gyors terjedésének megfékezése érdekében. Csaknem egyhavi zárlatot rendelt el hétfőn a skót kormány az új koronavírus-változat gyors terjedésének megfékezése érdekében. Engedélyezték az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár közös fejlesztésű koronavírus-vakcinájának forgalmazását hétfőn Mexikóban. Nyilvánosságra kerültek olyan hangfelvételek és anyagok, amelyek arról tanúskodnak, hogy a fehérorosz KGB állhat a Pavel Seremet-gyilkosság mögött - számolt be az ukrán média. Oroszországban a koronavírus reprodukciós rátája visszaesett a július 28-án mért, 0,92 százalékos szintre - derült ki a szövetségi operatív járványtörzs adataiból. Engedélyezte a Moderna amerikai gyógyszergyár koronavírus elleni vakcinájának forgalmazását hétfőn az izraeli egészségügyi minisztérium. Irán újrakezdte a 20 százalékos dúsítású urán előállítását a Fordóban működő, föld alatti nukleáris létesítményében - jelentette be az iráni kormányszóvivő a Mehr félhivatalos iráni hírügynökség szerint. Az iráni Forradalmi Gárda lefoglalt egy dél-koreai tankert a Hormuzi-szorosban, mert szennyező anyagok szivárogtak belőle - közölte a Farsz iráni hírügynökség. Kormánykatonákat és családtagjaikat szállító buszon ütöttek rajta az Iszlám Állam terrorszervezet fegyveresei Hama tartományában, ahol 15-en meghaltak, közöttük több civil is életét vesztette - jelentette az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja. Szaúd-Arábia újranyitja Katarral közös légi, szárazföldi és tengeri határait - közölte a kuvaiti külügyminiszter egy televíziós beszédben egy megállapodásra hivatkozva, amelynek célja az Öböl menti viszály megoldása. Átszakította a szalagkorlátot egy kamion az M1-esen Biatorbágynál ma hajnalban; a belső sávokat mindkét irányban lezárták ezen a szakaszon - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Továbbra is magas a légszennyezettség a Sajó völgyében a szálló por miatt - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A többszörös magyar bajnok atléta, Petráhn Barbara lett a Magyar Sí Szövetség új főtitkára. A szezonnyitónak tervezett Forma-1-es Ausztrál Nagydíj szervezői, valamint Victoria állam kormányzata folyamatosan tárgyal az autós gyorsasági világbajnokság irányítóival arról, hogy megtartható-e márciusban az év első versenye.