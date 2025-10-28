Keresés

2025. 10. 28. Kedd
A remény meggyilkolása: miért több a kábítószer puszta bűnügynél?

2025. október 28., kedd 12:00 | Hír TV

A kábítószer nem csupán vegyi anyag, hanem a remény gyilkosa – különösen ott, ahol a társadalmi felemelkedés amúgy is nehéz küzdelem. Horváth László kormánybiztos ózdi szavai rámutatnak a rideg valóságra: a drog képes lenullázni a felzárkózás minden addigi eredményét. Megmutatjuk, miért jelent a kábítószer elleni küzdelem morális kötelességet, és miért a cselekvő közösség az egyetlen valódi pajzs a pusztítással szemben

  • A remény meggyilkolása: miért több a kábítószer puszta bűnügynél?

Amikor a kábítószer megjelenik egy nehéz sorsú közösségben, az nem csupán újabb probléma a sok közül. Az egy célzott támadás a jövő ellen. Horváth László kormánybiztos ózdi látogatása és szavai ráirányítják a figyelmet erre a drámai összefüggésre: a drog nemcsak az egyént teszi tönkre, hanem a társadalmi felzárkózásba vetett hitet és annak addigi eredményeit is képes porrá zúzni.

 1. Több mint bűnözés: A jövő ellopása

Horváth László pontosan fogalmazott: a kábószer lenullázhatja az addig elért eredményeket. De miért különösen veszélyes ez a legkiszolgáltatottabbak számára?

A Remény alternatívája: Ahol a kilátások szűkösek, a mindennapi küzdelem fárasztó, ott a drog könnyen kínálhat hamis menekülési útvonalat, egyfajta kémiai vigaszt. A dílerek pontosan ezt a sebezhetőséget használják ki.

Az Esélyek elégetése: Egy nehéz körülmények közül induló fiatal számára minden apró lehetőség (tanulás, munka) aranyat ér. A kábítószer ezeket az esélyeket égeti el: tönkreteszi az egészséget, a koncentrációt, a megbízhatóságot. Aki a drogot választja, az – ahogy a kormánybiztos mondta – hátat fordít a saját boldogulásának.

Öngerjesztő spirál: A drogfüggőség gyakran bűnözéshez vezet (a szer megszerzése érdekében), ami tovább mélyíti a társadalmi leszakadást és megnehezíti a kitörést.

2. A közösség mint pajzs: több mint segítségnyújtás

 A kormánybiztos hangsúlyozta a "cselekvő és segítő közösség" fontosságát. Ez nem csupán szociálpolitikai eszköz, hanem morális szükségszerűség és a leghatékonyabb védelem.

Prevenció a gyökereknél: Egy erős közösség (család, iskola, egyház, helyi szervezetek) képes értelmes alternatívákat és pozitív mintákat nyújtani a fiataloknak, csökkentve a drogok vonzerejét. Az odafigyelés, a törődés a legjobb megelőzés.

Azonnali reakció: Egy éber közösség hamarabb észreveszi a veszély jeleit, és azonnal tud segítséget nyújtani, mielőtt a probléma elmélyülne. Nem vár a hatóságokra, hanem maga lép.

A Megmentés hálója: Ahogy Horváth László kiemelte, a közösség tud segíteni azokon is, akik már függővé váltak vagy mély krízisbe kerültek. A kirekesztés helyett az elfogadás és a támogatás adhat esélyt a felépülésre.

3. A kormány feladata ebben a harcban kettős:

Kemény kéz a kereskedők ellen: A rendőrségnek és az igazságszolgáltatásnak fel kell lépnie a dílerekkel szemben, akik mérgezik a közösségeket.

Támogató kéz a közösségeknek: Ugyanakkor támogatni kell azokat a helyi kezdeményezéseket (mint az ózdi Új Esély Központ), amelyek a prevencióval és a segítségnyújtással foglalkoznak. A kormány célja – ahogy elhangzott – ennek a társadalmi szövetségnek a megerősítése.

Konklúzió: a józan ész és az összefogás védelmében

A kábítószer elleni küzdelem nem egyszerűen rendészeti kérdés. Ez harc a jövőért, a lehetőségekért, az emberi méltóságért. A drogipar cinikus profitéhségével szemben a józan ész és a közösségi összefogás erejét kell felmutatnunk. Minden megmentett fiatal egy megnyert csata ebben a küzdelemben. A kormány felelőssége, hogy megteremtse a feltételeket, de a valódi változást csak az aktív, egymásra figyelő közösségek hozhatják el.

Forrás: MTI

 Éles kontraszt Európa háborús menetelése és a magyar békepártiság között. Orbán Viktor legújabb üzenete nem hagy kétséget afelől, hogy Magyarország kitart álláspontja mellett. A miniszterelnök szerint, míg a kontinens veszélyes úton halad, mi továbbra is a tárgyalásos rendezést sürgetjük, mert ez az egyetlen módja a katasztrófa elkerülésének.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

