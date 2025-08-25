Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 25. Hétfő Lajos, Patrícia napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre

2025. augusztus 25., hétfő 20:30 | boon.hu

A tanévkezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra. A dupla családi pótlék mellett azonban más támogatások is igénybe vehetők.

  • A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre

A családi pótlékot augusztusban kétszer is utalják: először augusztus 4-én, a szokott időpontban érkezett meg az augusztusi összeg, majd augusztus 22-én a szeptemberi hónapra járó támogatás jött a tanévkezdésre való tekintettel.

A dupla családi pótlék mellett még milyen támogatások igényelhetők?

A családi pótlék mellett ezekkel a tanévkezdési támogatások vehetők igénybe:

  • állami,
  • önkormányzati,
  • munkáltatói és alapítványi támogatások,
  • pályázatok és adó-visszatérítések is rendelkezésükre állhatnak.

Nem mindegyik jár alanyi jogon, így érdemes pontosan is utánanézni, ki mire jogosult, és hogyan igényelheti meg. Lehetnek családok, ahol a szülőknek nehézséget jelenthet az ebédbefizetés is, a menzai ellátásra is vehető igénybe támogatás.

Iskolakezdési támogatás: a települések is biztosítanak támogatást a családoknak

A legtöbb településen az önkormányzatok is biztosítanak iskolakezdési támogatást változó formában. Érdemes utánanézni, hogy az adott településen milyen támogatások érhetők el, és hogy annak mik a feltételei. A támogatás összege önkormányzatonként eltérhet, de elérheti, sőt, meg is haladhatja a 40 ezer forintot. A támogatást általában augusztus elejétől, nyomtatvány kitöltésével lehet igényelni, de fontos odafigyelni a határidőkre.

Az összeget helyi rendeletben határozzák meg

Az önkormányzati támogatások feltételeit és összegét minden esetben a helyi rendeletek határozzák meg. Általában az állandó lakhely, a gyermek életkora, valamint a család jövedelmi viszonyai játszanak szerepet az elbírálásban. Fontos tudni, hogy a támogatásra való jogosultságot évente felülvizsgálják. A femina.hu átfogó gyűjteményt készített az egyes települések önkormányzati támogatásairól, köztük Miskolcról is:

„A támogatásban részesülő családokban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 200 százalékát (57 ezer forint), egyedülálló szülő esetén pedig a 250 százalékát (71 250 forint). a támogatás összege gyermekenként maximum 10 ezer forint, családonként pedig maximum 30 ezer forint lehet, de a végső kifizetett összeg nem haladhatja meg a benyújtott számlákkal igazolt tényleges kiadásokat. A kérelmekhez mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított, iskolakezdési eszközökről szóló számlákat. A támogatás augusztusban igényelhető.”

Béren kívüli juttatásként is adható

Kedvező adózási szabályok alá tartozó béren kívüli juttatásként iskolakezdési támogatást adhat a munkáltató is a közoktatásban részt vevő gyermekre tekintettel a munkavállalónak. Az iskolakezdési támogatás tankönyvre, taneszközre, ruházatra használható fel.

Forrás: BOON

Fotó: Canva

További híreink

Ezeknek a retró ételeknek a láttán mindenki éhes lesz – Önnek melyik a kedvence?

Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: Elfelejthette gyermeke bántalmazását az anya?

Hatalmas öngól Pécsi Ármin liverpooli meccsén, a magyar kapus is csak nézett

Katalin hercegnének vissza kell térnie a valóságba — A walesi hercegné vegyes érzelmekkel áll a családi változásokhoz

Újabb botrány Ukrajnában: egy nő a férjét védte volna, elhajtottak vele a sorozók + videó

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Az Arsenal szurkolói ismét a szívükhöz kaphattak

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

További híreink

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

A Magyar Állami Operaház főigazgatója - Méltatlan, amit előadásában képviselt Ajsa Luna + videó

Orosz külügyminiszter: Putyin elnök kész találkozni Volodimir Zelenszkijjel + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor édesapja tiszta vizet önt a pohárba Hatvanpuszta kapcsán
2
Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán
3
Háború Ukrajnában – ünnepi beszédében Zelenszkij mosolyogva, gúnyosan üzent Magyarországnak + videó
4
A Magyar Nemzet szerint Varga Judit megjelenése óta Magyar Péter egyre többet hibázik + videó
5
Rendkívüli Kormányinfó élőben: Fontos bejelentések + videó
6
Hatalmas blöffel etette híveit Magyar Péter, de lehullt róla a lepel
7
Orbán Viktor: Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka
8
Magyar Péter hazudik Orbán nyaralásáról, Ilikéje viszont királynői pompában járja a világot
9
A francia külügyminisztérium berendelte az amerikai nagykövetet
10
Zelenszkij után az ukrán külügyminiszter is fenyegetőzik + videó

Legfrissebb híreink

Ripost - Magyar Péter barátnője halmozza a luxusnyaralásokat + videó

Ripost - Magyar Péter barátnője halmozza a luxusnyaralásokat + videó

 Kiemelték: Szabó Ilona a közelmúltban megjárta az Amerikai Egyesült Államokat, Tanzániát, Kínát, Ausztráliát, Argentínát, Marokkót, Kanadát, Kazahsztánt, Brazíliát, Bolíviát, Perut és még számos európai országot. Úgy tudják a Tisza vezér sok tízmillió forinttal finanszírozza a lány luxushobbiját.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Rapid délutáni friss – Rossz szomszédság török átok + videó

Rapid délutáni friss – Rossz szomszédság török átok + videó

 Fenyegetőző ukrán politikusok, megromlott viszony, a Barátság kőolajvezeték többszöri megtámadása. Ukrajna így akarja büntetni Magyarországot, amiért hazánk nem támogatja szomszédunk uniós tagságát, valamint azt, hogy mi a béke pártján állunk. Hogy lesz-e „a török áfium ellen orvosság”, még nem tudni. Kollégáink az ukrán–magyar helyzetet elemezték a Rapidban, ahol Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Bálint Botond, a PestiSrácok.hu munkatársa mondta el véleményét.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!