A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre

Megosztás itt:

A családi pótlékot augusztusban kétszer is utalják: először augusztus 4-én, a szokott időpontban érkezett meg az augusztusi összeg, majd augusztus 22-én a szeptemberi hónapra járó támogatás jött a tanévkezdésre való tekintettel.

A dupla családi pótlék mellett még milyen támogatások igényelhetők?

A családi pótlék mellett ezekkel a tanévkezdési támogatások vehetők igénybe:

állami,

önkormányzati,

munkáltatói és alapítványi támogatások,

pályázatok és adó-visszatérítések is rendelkezésükre állhatnak.

Nem mindegyik jár alanyi jogon, így érdemes pontosan is utánanézni, ki mire jogosult, és hogyan igényelheti meg. Lehetnek családok, ahol a szülőknek nehézséget jelenthet az ebédbefizetés is, a menzai ellátásra is vehető igénybe támogatás.

Iskolakezdési támogatás: a települések is biztosítanak támogatást a családoknak

A legtöbb településen az önkormányzatok is biztosítanak iskolakezdési támogatást változó formában. Érdemes utánanézni, hogy az adott településen milyen támogatások érhetők el, és hogy annak mik a feltételei. A támogatás összege önkormányzatonként eltérhet, de elérheti, sőt, meg is haladhatja a 40 ezer forintot. A támogatást általában augusztus elejétől, nyomtatvány kitöltésével lehet igényelni, de fontos odafigyelni a határidőkre.

Az összeget helyi rendeletben határozzák meg

Az önkormányzati támogatások feltételeit és összegét minden esetben a helyi rendeletek határozzák meg. Általában az állandó lakhely, a gyermek életkora, valamint a család jövedelmi viszonyai játszanak szerepet az elbírálásban. Fontos tudni, hogy a támogatásra való jogosultságot évente felülvizsgálják. A femina.hu átfogó gyűjteményt készített az egyes települések önkormányzati támogatásairól, köztük Miskolcról is:

„A támogatásban részesülő családokban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 200 százalékát (57 ezer forint), egyedülálló szülő esetén pedig a 250 százalékát (71 250 forint). a támogatás összege gyermekenként maximum 10 ezer forint, családonként pedig maximum 30 ezer forint lehet, de a végső kifizetett összeg nem haladhatja meg a benyújtott számlákkal igazolt tényleges kiadásokat. A kérelmekhez mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított, iskolakezdési eszközökről szóló számlákat. A támogatás augusztusban igényelhető.”

Béren kívüli juttatásként is adható

Kedvező adózási szabályok alá tartozó béren kívüli juttatásként iskolakezdési támogatást adhat a munkáltató is a közoktatásban részt vevő gyermekre tekintettel a munkavállalónak. Az iskolakezdési támogatás tankönyvre, taneszközre, ruházatra használható fel.

Forrás: BOON

Fotó: Canva