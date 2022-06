A Dunakanyar legmenőbb bringapontja: a Lupa

Megosztás itt:

2020 szeptemberében adták át a forgalomnak a Budapest-Szentendre kerékpárút 5,6 kilométeres szakaszát, mely az Eurovelo 6 kerékpárút részekéntaz Európai Kerékpárút Hálózathoz tartozva az Atlanti-óceánt köti össze a Fekete-tengerrel, több fontos, nagy európai folyót és egyben Budapest tengerpartját, a Lupát is érintve. A Szentendrére vezető szakasz az egyik legnépszerűbb hazai kerékpárút, Szentendre a legnépszerűbb desztináció, de a főváros-Dunakanyar rész immár Európában is egyedülálló nevezetességgel, egy szuper bringaponttal is dicsekedhet.

A kerékpárút Duna felőli szakaszának egy része ugyanis határos a Lupa strand- és élménycentrummal, ezen a részen nyitottak egy bringás bejárót, lehetővé téve ezzel, hogy az itt tekerők egyből lejuthassanak a Lupa Öböl részhez, ami egy mindent kielégítő kerékpárbarát szolgáltató hely. Nem beszélve a Lupa Beachről, ami egy egyedülálló strand és sportélményeket, valamint széles gasztro kínálatot nyújtó attrakció is.

Idén tehát már a kerékpáros út felől egy külön bicajos bejárat nyílt a bicajosoknak, innen egy belső úton el lehet jutni egészen a vízparton található bringás-büféig, ahol árnyékolt parkoló, szervizpont, mosdó és kulacstöltési lehetőség várja a megpihenni vágyókat. Az elektromos bringások feltölthetik bicajukat, akik igénylik, ingyenesen kölcsönözhetnek lakatot és a büfében bringás fröccs várja a megszomjazott kerekezőket. És akinek strandolni van kedve, nem kell a főbejárathoz mennie jegyet váltani, hanem ezt a bringásbüfében megtehetik a látogatók a Lupa-tó mindkét strandjára, az Öböl Strandra és a Beachre egyaránt.

Egy további, hiánypótló szolgáltatással is segíti a Lupa a kerékpárosokat. A belvárosból a Lupára induló vendégeket szállító Lupa busz alkalmas a drótszamár szállításra is. Így, aki nem akar a belváros forgatagából kitekerni, az a Lupa Buszon ingyenesen kiszállíthatja a bringáját és akár egy óbudai állomáson leszállva, onnan már kétkeréken jöhet tovább, majd a nap végén busszal mehet vissza, egészen a Nyugatiig.

Szombaton 17 órától pedig már egy kerékpáros rendezvény is várja az érdeklődőket, e-bike teszteléssel, „kétkerekű” moziélménnyel és természetesen strandolással a Dunakanyar legmenőbb bringapontján, a most megnyílt Lupa Öbölben. Bővebb információ a Kellys Summer Jam FB eseményén található.