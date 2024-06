A dunai árhullám tetőzése után szombatra elhagyta az országot

Megnyugszanak a folyóink, és ezzel a vízügyes szakemberek is – számolt be az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna árhullámának tetőzése tegnap elhagyta az országot, a Rábán pedig Árpásnál tart, és harmadfok körül várható az értéke.

