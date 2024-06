A Duna vízszintjének emelkedése miatt lezárják az alsó rakpartokat Budapesten + videó

Nagyon fontos azt elmondani, hogy hat napra előre lehet bármi ilyesmit megmondani. És most úgy tűnik, hogy az előkövetkező néhány napban, két-három napban nem lesz csapadék a vízgyűjtőkön. A jövő hét elején várható némi csapadék. Ez akár jelentős is lehet, de egyelőre ez még egy nagyon-nagyon távoli előrejelzés, és az egészen biztos, hogy erre a mostani árhullámra egy új nem fog ráfutni – hangsúlyozta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

