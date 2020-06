A Duna mentén folytatódik az országos szúnyoggyérítés

7 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4076 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy 101 éves krónikus beteg, ezzel 563 főre emelkedett az elhunytak száma, 2485-en már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1028 fő. Az aktív fertőzöttek 40%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 47 %-a budapesti. 275 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen. 34 idősotthonban jelent meg a vírus, 915 gondozott lett fertőzött, közülük 561-en már meggyógyultak és 133-an elhunytak. A Pesti úti idősotthonban 52 főre nőtt az elhunytak száma. Bővíthetők az egészségügyi ellátások a kedvező járványhelyzet miatt - jelentette be az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta: a koronavírusos betegek számára elkülönített kórházi ágyak 80 százaléka újra igénybe vehető. Várhatóan szerdán dönt a kormány a 65 évnél idősebbek vásárlási idősávjáról - közölte az országos tisztifőorvos. Már Budapesten is tartható a temetések és házasságkötések után családi rendezvény - mondta Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. A koronavírus-járvány elleni védekezésről számolt be a külgazdasági és külügyminiszter a parlament ülésén. Szijjártó Péter közölte: Magyarország sikerrel zárta a koronavírus-járvány elleni védekezés első, egészségügyi szakaszát. A válság megmutatta, miben kell előrelépnie, mit kell másként csinálnia Európának, például stratégiai ágazatokban nem lehet kiszolgáltatott egy külső szereplőnek - hangsúlyozta Szijjártó Péter. Megkezdődött a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése, amely várhatóan egy hónapig tart. Az önkormányzatoknak 118 milliárd forinttal több közvetlen állami támogatás jut majd jövőre - írta Facebook-bejegyzésében a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté hozzátette, Budapest és a kerületek 25 milliárddal több forrásra számíthatnak az iparűzési adóból is. Nem kíván többet az ATV műsoraiban szerepelni Vágó István, az MSZP álmentős videójából készült anyag miatt. A DK elnökségi tagja közösségi oldalán azt írta: szerinte a szocialisták által közzétett felvétel nem nevezhető álvideónak, mert Korózs Lajos csak azt mutatta be, amit a magát mentősnek mondó elmesélt. Káosz lesz a fővárosban az iskolakezdést követően - mondta a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke az ideiglenesnek mondott kerékpársávok kapcsán. Kovács Kázmér közölte: a beszűkült útszakaszokon torlódások alakulnak ki, amely a környezetet is jobban megterheli. Többévnyi előkészítés és több száz millió forintnyi ráfordítás után a főpolgármester döntése nyomán nem valósulhat meg a 80%-ban EU-s forrásból finanszírozható dél-pesti kerékpárút, amely Csepeltől a XVII. kerületig épült volna - írja a Magyar Hírlap. Jótékonykodásával csak botrányait leplezi a főváros egyik cége - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. azért hirdetett ingyenes gyermek-nyaraltatást, hogy elterelje a figyelmet zavaros belső ügyeiről. Erőteljes kormányzati támogatásra van szükség a gazdaság újraindításához - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a győri Audi-gyárban, ahol a motor- és járműgyártás ismét a megszokott munkarendben folyik. A munkahelyek megvédéséhez és új álláshelyek létrehozásához beruházásokra van szükség - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a versenyképességi program támogató okiratainak átadásán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Vajda Norbertet nevezte ki a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatójának. Eddig 625-en vettek részt a Kőrösi Csoma Sándor-programban, segítve a külhoni magyar közösségeket - közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. Hazánk és a visegrádi országok támogatják az Európai Unió terveit, amelyek Olaszország megsegítését célozzák - írta Orbán Viktor Matteo Salvininek, a Liga párt vezetőjének a hétvégi olasz belpolitikai viták után. A román ügyészség szerint gyűlöletbeszédnek minősül, de nem volt uszító jellegű Klaus Iohannis államfő magyarellenesnek tartott április 29-i televíziós beszéde. Világszerte 7 900 924 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 433 066, a gyógyultaké 3 769 712 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Újranyitották Olaszországban a játszótereket és a mozikat, ismét lehet esküvői partikat rendezni, és megnyitották a milánói nemzetközi repülőtér újabb terminálját is a járványellenes korlátozások lazításának harmadik fázisában. Több mint egy hónap után újabb koronavírus-fertőzést regisztráltak Montenegróban - az ország néhány hete megszüntette a járványhelyzetet, és koronamentes övezetnek kiáltotta ki magát. A többi nyugat-balkáni országban is nőtt a fertőzöttek száma. Spanyolország június 21-től korlátozások nélkül fogadja az Európai Unió tagállamaiból érkezőket - jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök. Belgiumban átlépte a 60 ezret az igazoltan új koronavírussal fertőzöttek száma. Görögország megnyitotta a két legnagyobb repterét a külföldi járatok számára, abban a reményben, hogy a koronavírus-járvány miatt bevezetett három hónapos vesztegzár után újraindíthatja a számára létfontosságú idegenforgalmat. Három hónapi zárlat után kinyitottak a nem alapvető közszükségleti cikkeket árusító boltok Nagy-Britanniában, de a hatóságok ellenőrzik, hogy az üzletek betartják-e a koronavírus-járvány terjedését gátló biztonsági előírásokat. Pekingben több szigorítással és széleskörű teszteléssel igyekeznek kiküszöbölni a koronavírus-járvány újabb hullámát, miután csaknem nyolcvanan megfertőződtek egy nagybani élelmiszerpiacon. Egyiptom bejelentette, hogy a gazdaság élénkítésére július 1-jétől újraindítja a koronavírus-járvány miatt március óta szünetelő nemzetközi légi közlekedést. Franciaország kíméletlen a rasszizmussal szemben, de nem fog kitörölni egyetlen nevet sem a történelméből, és nem dönt le szobrokat - mondta Emmanuel Macron államfő a rendőri erőszak és rasszizmus elleni sorozatos tüntetésekre reagálva. Menesztették azt a rendőrt, aki agyonlőtt egy afroamerikai férfit pénteken az egyesült államokbeli Atlantában, társát pedig áthelyezték. A hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság által a dél-szudáni Dárfúrban elkövetett, háborús és emberiesség elleni bűnökkel vádolt Ali Kusajb hadúr első meghallgatásán kijelentette, hogy a vádakat valótlannak tartja. Fenyegető üzeneteket kapott a legfelsőbb bíróság két bírója Izraelben, miután mindketten egy palesztin merénylő házának a lerombolása ellen ítélkeztek a közelmúltban. Kémkedés címén 16 évi szabadságvesztésre ítélte Paul Whelan volt amerikai tengerészgyalogost a moszkvai városi bíróság. Lezuhant az amerikai légierő egyik F15C Eagle típusú vadászgépe az Északi-tenger felett. 252 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Kisebb robbanás volt a fővárosban, egy újpesti laborban - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki tavaly áprilisban savas oldattal öntötte le lányát az orosházi autóbusz-állomáson - közölte a Békés Megyei Főügyészség. A Duna középső és alsó szakaszán, 21 ezer hektárnyi területen folytatódik a héten a szúnyoggyérítés – közölte a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Danyi Gábor, Elek Gábor kettős marad a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a magyar szövetség tájékoztatása szerint. Labdarúgó NB I: Kaposvár - Diósgyőr 3:0, MOL Fehérvár - Újpest 2:2 Bekerült a francia bajnokság legjobb ötösébe Gabby Williams, aki ősztől a Sopron Basket csapatában kosarazik.