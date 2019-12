A drágulás ellenére is keresik a diót karácsony előtt

Az idei diót válogatja ez a termelő. A csonthéjas termést egyre több betegség támadja meg, ezért az idei termés gyenge lett. Ez az eladási árában is megjelent.

"A termőhelyen lényegében vidéken a dió ára nem sokkal több, mint ezelőtt, 3000-3500 forintért láttam, aránylag szép pucolt diót, viszont nagy csarnokokban, Debrecenben máshol már 3500-4000 forint, de amit hallok, de nem láttam, de tudom hogy van, 5000 forintos dióárakról beszélnek"

- mondta Ézsiás Antal, mezőgazdasági mérnök.

Sokan érkeznek a ebbe a hajdúszoboszlói cukrászdába bejgliért. A karácsonyi sütemény diós változata is változatlanul kelendő. A tulajdonos szerint az alapanyagok drágulását egyelőre nem kellett beépíteni az árba.

"Mivel szerencsére jó előre megkaptuk a rendeléseket a bejglire, így mi is hamar be tudtuk szerezni az alapanyagokat, hallottuk hogy idén emelkedik a dió ára, így hamar megvettük diót, kistermelőktől is szoktunk vásárolni, és nagykereskedőktől is"

- fogalmazott Kabai-Kun Rita, az Illango Desszertlak tulajdonosa.

A drágulás ellenére karácsony előtt a dióbél eladásának forgalma is megnőtt.

"Azonban az ünnephez közeledve az elmúlt években is megfigyelhettük, hogy annak ellenére hogy valamilyen terméknek drágul esetlegesen a fogyasztói ára, az ünnepek előtt a vásárlók ennek ellenére a vásárlók a szokásos mennyiséget megvásárolják, ezt látjuk a dió vonatkozásában is"

- mondta a CBA kommunikációs igazgatója.

Az üzletekben kapható kész bejglik eladása is jelentősen megemelkedett az elmúlt években, amelyekből a közép-és felső kategóriájú termékeket keresik a leginkább.

HírTV