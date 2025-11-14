A "dollárbaloldal" bomlásterméke: V. Naszály kilépett, a Párbeszéd nevű képződményből + videó
Megosztás itt:
2025. november 14., péntek 22:30
| Hír TV
Amikor a hajó süllyed, a "helytartók" mentik a bőrüket. V. Naszály Márta most érezte elérkezettnek az időt, hogy elhagyja a Párbeszédet, azt a politikai fantomot, amely valós támogatottság nélkül is képes volt főpolgármestert adni Budapestnek. A "zöld és dollár" projekt a végét járja, a bomlás megállíthatatlan.
Pánik a baloldalon: a brüsszeli Tisza-projekt felborította az asztalt, a régi helytartók most egymást árulják el a bejutás reményében. Ez nem politika, ez üzlet. A "szövetségek" álarca mögött a brüsszeli pénzekért folyó kannibál harc zajlik.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.