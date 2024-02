A DK-s Varju Lászlót másodfokon is elítélték

Megosztás itt:

A tárgyalás első részén az ügyészeket és bírókat megfenyegető Gyurcsány Ferenc is részt vett, de az ítéletet már nem várta meg. A döntés részben jogerős.

Másodfokon folytatódott csütörtökön a Fővárosi Ítélőtáblán a választás rendje elleni bűntettel, súlyos testi sértéssel és garázdasággal vádolt DK-s országgyűlési képviselő, Varju László büntetőpere. A bíróság ítéletet is hirdetett az eljárásban.

A tárgyalásra a DK több vezető politikusa is eljött, így a bírókat és ügyészeket is megfenyegető Gyurcsány Ferenc, de a párt több tucat aktivistája is jelen volt bíróságon.

A főleg idősekből álló DK-s szimpatizánsok a bíróság épülete előtt is demonstráltak Varju védelmében. Gyurcsány mellett eljött Rónai Sándor EP-képviselő és Gréczy Zsolt országgyűlési képviselő is, de a tárgyalás előtt hiába próbálták őket nyilatkozatra bírni az újságírók, a bukott miniszterelnök és párttársai nem álltak szóba a sajtó képviselőivel.

