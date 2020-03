A DK-s polgármester már csak annyit költene parkfelújításokra, mint a Fidesz

Bármekkora tömeg is érkezik a magyar határhoz, „mi továbbra is megvédjük Magyarországot, és megóvjuk a magyar emberek biztonságát” – közölte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a kormánypárt Facebook-oldalán. Lelki-pszichikai akadálynak nevezte a magyar határkerítést az MSZP alelnöke, ami szerinte csak azért jó, hogy a magyar emberek ne féljenek. Komjáthi Imre szerint az illegális bevándorlást szervezetten és humánusan kell kezelni, a határt pedig más modern határvédelmi eszközökkel is meg lehetett volna védeni. A fizikai határvédelem mellett szükség van a jogi határzárra is, mert a menekültek minden jogi kiskaput kihasználnak a továbbjutás érdekében - mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Dömötör Csaba közölte: a magyar határok védelme fontosabb, mint valaha, mert több kockázata is van a mostani migránsválságnak. A Törökországból elindult tízezrek között nagy eséllyel az iszlám állam harcosai mellett koronavírusos fertőzöttek is lehetnek. Magyarországon is járt az elmúlt napokban az a két fiatal diáklány, akinél koronavírust mutattak ki a cseh laboratóriumi vizsgálatok. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi szakemberei folyamatosan tájékozódnak cseh kollégáiknál a Prágában koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált két egyetemistával kapcsolatban, aki Magyarországon járt - közölte az országos tisztifőorvos. Három vidéki MSZP-s szervezet akar csatlakozni a DK-hoz - közölte Gyurcsány Ferenc az ATV-n. A DK elnöke hozzátette: minden erejével azon van, hogy ez ne következzen be, mert szerinte az MSZP nem tudná feldolgozni ezt a veszteséget. Újabb szervezetek hagyják el a Jobbikot: a párt összes Vas megyei és két Hajdú-Bihar megyei szervezete is kilépését jelentette be, valamint lemondott Orosz Gyula, a Jobbik Nyugdíjas Tagozatának országos alelnöke is. Mindannyian azzal indokolták a döntést, hogy Jakab Péter pártelnök a tisztújítón régi jobbikos vezetőktől vált meg és helyükbe más pártokból vagy baráti körből nevezett ki vezetőket. A kormánynak az emberek véleményére kell építenie a politikáját ahhoz, hogy sikeresen tudjon fellépni - közölte Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára. A pénzügyi ismereteket rendszeresen oktatni kell, a jövőben az alaptanterv részévé kell tenni - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Abban a pillanatban, amikor életbe lép a változtatási tilalom, le kell állítani a Városliget zöldfelületét célzó összes folyamatban lévő fejlesztést - jelentette ki a Liget projektért felelős miniszteri biztos a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Baán László hangsúlyozta: a főváros változtatása azokra a munkákra vonatkozik, amelyek végrehajtásához nem szükséges építési engedély, ennek megfelelően minden zöldfejlesztést le kell majd állítani a Városligetben. Az Igazságügyi Minisztérium létrehozta a Digitális Szabadság Munkacsoportot, amely a nemzetközi technológiai cégek működésének átláthatóvá tételét tűzte ki célul - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. A kormány kis- és középvállalkozások fejlesztési stratégiájának egyik zászlóshajója a Magyar multi program, amelynek keretében 50 hazai kkv juthat csaknem 15 milliárd forint fejlesztési forráshoz idén - közölte Szepesi Balázs helyettes államtitkár. Magyarország növekedési bajnok az Európai Unióban, az Európai Bizottság elismeri a magyar gazdaságpolitika eredményeit - jelentette ki György László államtitkár az Európai Bizottság országjelentését értékelve. Az Európai Unió bíróságának ítélete szerint nem sértett európai uniós jogot a magyar kormány, amikor 2010 után távközlési és kiskereskedelmi különadókat vetett ki – közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. A kormány számára kiemelten fontos, hogy biztosítsa a jól képzett informatikai szakembereket a magyar munkaerőpiacnak - mondta Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár. Kiszámítható és stabil támogatáspolitikára számíthatnak a magyar gazdák idén is - mondta Nagy István agrárminiszter. Minden település a hazafias, honvédelmi nevelés színtere Magyarországon - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A civil közösségek, valamint a nemzet, mint közösség fontosságát hangsúlyozta Szili Katalin, a határon túli autonómiaügyek egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott a kecskeméti megyeházán, a városi civil fórumon. Az EU megerősödéséhez szükség van az Eurázsiai Gazdasági Unióval való szorosabb együttműködésre - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Minszkben. Egyre feszültebb a helyzet a török-görög határnál. A Hír Tv tudósítója arról számolt be, hogy folyamatosan érkeznek a határhoz a bevándorlók a török oldalon. Bohár Dániel azt mondta: az illegális bevándorlók minden eszközt bevetnek, hogy eljussanak az átkelőhöz. A görög török határon továbbra is migránsok ezrei várnak arra, hogy átjuthassanak az unió területére. Recep Tayyip Erdogan török elnök viselkedése támadás az EU és Görögország ellen - jelentette ki Sebastian Kurz konzervatív osztrák kancellár. Az Európai Unió és Törökország közötti migrációs egyezmény tiszteletben tartására szólította fel Ankarát Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Az Európai Unió minden szükséges támogatást meg fog adni Görögországnak a migrációs válság kezeléséhez, és csalódnak azok, akik éket próbálnak verni a közösség tagjai közé – közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Határozott támogatást vár az Európai Uniótól a görög kormány az egyre súlyosbodó menekültválságban - számolt be egy görög kormányzati forrás. Nem lőttek éles lőszerrel illegális bevándorlókra a görög határvédelmi alakulatok a görög-török határon - jelentette ki Sztéliosz Pecasz. A görög kormányszóvivő tagadta Recep Tayyip Erdogan török elnök állítását, miszerint görög katonák megöltek két migránst, és súlyosan megsebesítettek egy harmadikat. A brit kormány készenléti terve nem zárja ki, hogy a munkaerő húsz százaléka is betegszabadságra kényszerül az új típusú koronavírus okozta esetleges széleskörű nagy-britanniai járvány csúcspontján. Gyors ütemben nő az iráni fertőzöttek és halálos áldozatok száma, a halottaké mára 77-re, a fertőzötteké pedig 1501-ről 2336-ra emelkedett - jelentette be az egészségügyi miniszterhelyettes. Miniszterelnök-jelöltnek választotta a szlovén parlament Janez Jansát, aki várhatóan négypárti jobbközép kormányt alakít majd. Exit poll: Benjámin Netanjahu miniszterelnök pártja, a jobboldali Likud párt szerezte a legtöbb mandátumot az izraeli parlamenti választásokon. Egyszerre 14 tagállamban és az egyik tengerentúli területen, Amerikai Szamoán tartanak előválasztást az Egyesült Államokban a mai nap, az úgynevezett szuperkedden. Oroszország tagadja a szíriai Idlíb tartomány civil lakosságának bombázását. Jelentős károkat okoztak a tornádók az Egyesült Államokban - 19 ember életét vesztette, Tennessee államban 44 ezer fogyasztónál szünetelt az áramszolgáltatás. Legalább 18 ember vesztette életét Észak-Brazíliában egy hajóbalesetben az Amazonas Jari nevű mellékfolyóján - közölték a helyi hatóságok. Halálra gázolt egy férfit egy szemétszállító Budapest VIII. kerületében, az Orczy téren - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Egy ember meghalt, amikor három személyautó és egy tehergépjármű összeütközött az 55-ös úton, Domaszéken. Karbantartás és fejlesztés miatt lezárja a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője mindkét futópályát tavasszal, de a korábbi gyakorlathoz képest a lezárás rövidebb ideig tart majd. Veres Alex és Szabó Dorina aranyérmet szerzett a kick-boxosok legrangosabb világkupáján, a dublini Irish Openen. A román bajnok Dinamo Bucuresti férfi kézilabdacsapata ősztől a magyar élvonalban szeretne szerepelni. Kétségessé vált a vietnámi Forma-1-es futam megrendezése, miután az ázsiai országban a koronavírus-járvány miatt beutazási korlátozást rendeltek el az Olaszországból érkezőkkel szemben.