A DK politikailag fontos iratai is a tűz martalékává lettek

A Demokratikus Koalíció költségvetése és a pénzügyi iratai is megsemmisültek a szombati tűzben, amikor – eddig tisztázatlan körülmények között nem csak az irodaház földszintjén gyullad ki ki valami, hanem a DK központi irodájában, az ötödik emeleten is. Arról még egyenlőre semmit sem lehet tudni, hogy a két tűz között van-e összefüggés.

Hatalmas tűz pusztított szombaton egy belvárosi irodaházban. A katasztrófavédelem felvételein jól látszik, hogy az ötödik emelet teteje egyszerűen a belső udvarra zuhant. Ebben a Teréz körúti irodában volt a Demokratikus Koalíció irodája is – ami teljesen kiégett.

A két nappal a tűz után készült felvételeken is jól látszik, hogy mekkora pusztítást okoztak a lángok.

„Semmi nem maradt.”

Ezt már a Demokratikus koalíció ügyvezető alelnöke mondta a teljesen kiégett irodaházuk előtt hétfői tájékoztatóján. Molnár Csaba szerint nem csak az elektronikai eszközök és a személyes tárgyak égtek el, hanem a párt könyvelése is.

„A könyveléseink, az irataink, a különböző pénzügyi papírok is mind megsemmisültek vagy a tűzben vagy az oltás következtében, de az Állami Számvevőszéknek az ilyenkor, a választások után szokásos vizsgálata az hál' Isten már lezárulni látszott az elmúlt 1-2 hétben. Az Állami Számvevőszék épp a múlt héten járt nálunk, mikor kikérték az ilyenkor szükséges iratokat és a helyszínen is betekintettek a szükséges iratokba. Vagyis hál' Isten ilyen problémánk nem tud lenni” – jegyezte meg a DK ügyvezető alelnöke.

Molnár Csaba szerint ezeken kívül politikailag fontos iratok is megsemmisültek, ugyanis csaknem 10 ezer aláírás vált a lángok martalékává, amit a közvetlen főpolgármester-választásért és az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért gyűjtöttek.

Az épület tulajdonosának és a DK-nak is volt biztosítása, bár a pártelnök mégis kalapozásba kezdett. Gyurcsány Ferenc egy Facebook-posztban jelezte, hogy egy megadott bankszámlaszámon várják a felajánlásokat.

Közben az ellenzék is bejelentkeztek a Demokratikus Koalíció első emberénél, hogy segítsenek az otthontalanná vált párton. A Liberálisok felajánlották, hogy akár be is költözhetnek az egyik belvárosi irodájukba. „Ez egy nagyon szerény felszereltségű, de klubhelyiségként használható tér, úgyhogy bízunk abban, hogy legalább ezzel hozzá tudunk járulni azoknak a munkatársaknak az újbóli munkavégzéséhez, akik most elveszítették a munkahelyük helyszínét” – közölte Bősz Anett független országgyűlési képviselő.

Az MSZP szerint a szolidaritás az nagy érték, ezért ők is szívesen látnák a DK-sokat irodáikban, bár pénz ők nem adnak Gyurcsányéknak. „Amit mi jó szívvel és jelenlegi lehetőségeinkhez képest bizton tudunk nyújtani, az az irodáink, a helyiség, hogy tudjanak dolgozni. Megjegyzem, olyan kérés, hogy mint párt anyagiakkal támogassa az MSZP a DK-t, ilyen kérdés nem is érkezett. Következésképpen ez nem is merült fel” – nyilatkozta Hiller István országgyűlési képviselő.

A Demokratikus Koalíció mellesleg visszautasította az ellenzéki pártok segítségét, ugyanis – legalábbis Molnár Csaba szerint – ők otthonról és a Képviselői Irodaházból dolgoznak majd.

Egyébként Gyurcsány pártja nemrégiben több kisebb méretű irodát is kapott a Képviselői Irodaházban. Az egyikből sajtószobát alakítottak ki és hetek óta szinte csak ott tarják a sajtótájékoztatóikat. A párt országgyűlési képviselőinek mellesleg alanyi jogon jár irodabélési támogatás.