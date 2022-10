A DK EP-képviselőinek kifizetőhelye is Szegiben működik

Megosztás itt:

Mint a lap korábban beszámolt róla: az adónyomozók Szegiben, egy háromszáz lelkes településen bukkantak rá a DatAdat könyvelésére. Erre a címre van bejegyezve a Legal and Finance Kft. is. A cég tulajdonképpen nem más, mint a Demokratikus Koalíció uniós politikusainak a kifizetőhelye - mutat rá a lap. Uniós adatlapján képviselőtársaihoz hasonlóan Dobrev Klára is az említett céget tüntette fel a tevékenységével összefüggésben.