A DK csak helyi szinten fogna össze a baloldali kis pártokkal

Gréczy Zsolt szerint a múlt vasárnapi solymári időközi választás eredménye is azt mutatja, ha van összefogás, akkor a Fidesznek csökkennek az esélyei.

„Ha egy jelölt mögé az egyéni körzetben be tud állni az ellenzék – függetlenül az önálló listáktól –, akkor még egy nagyon fideszes körzetben is szoros eredményt lehet elérni, tehát ha van ellenzéki együttműködés, akkor egy billegő vagy kevésbé fideszes körzet is átbillenthető, márpedig ha 60-70 egyéni körzetet elhoz az ellenzék, akkor Orbán csomagolni fog áprilisban” – mondta Gréczy Zsolt Reggeli járat című műsorunkban.

