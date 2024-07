A DK, az MSZP, a Momentum és a TISZA Párt is kifejezte nemtetszését Orbán Viktor beszédével kapcsolatban + videó

Menczer Tamás, kommunikációs igazgató, Fidesz: "Soha nem láttam és most sem látok semmilyen olyan képességet a politikai ellenfeleinknél a baloldalon, amely képességekkel az én politikai közösségem és annak képviselői ne rendelkeznének. Tehát nem gondolom, hogy ők vonzóbbak lennének. És három, azért gondolom, hogy csatlakozni fognak, mert a fiatalok nem hülyék. Már elnézést a nyers szóhasználatért ilyen vasárnapi korai órán. A fiatalok ahhoz akarnak csatlakozni akihez érdemes, és a baloldalon lufik voltak és lufik vannak most is. Van olyan lufi, amely már kipukkadt, van olyan, amelyik éppen leereszt, és van olyan amelyik később pukkad ki."

