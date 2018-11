A DK a bevándorlás pártján áll

A DK politikusa Facebook-oldalán azt írta: a nemzeti konzultáció három pontjára is nemmel válaszolna, ha kitöltené és visszaküldené a kérdőívet. Bauer Tamás szerint a gyermekvállalás azért nem oldaná meg a demográfiai kérdést, mert ötven-hatvan évet kellene várni ahhoz, hogy megforduljon a trend. A DK politikusa abban sem ért egyet a kormánnyal, hogy továbbra is munkavégzéshez kössék a családtámogatást. Valamint azt is ellenzi, hogy a család fogalma egy férfi és egy nő együttélésére korlátozódjon.