A digitalizáció segítség a túlélésben

– Az eddigi tapasztalatok alapján milyen hatással van a koronavírus-járvány okozta válsághelyzet a biztosítási szektorra?

– A válsághelyzet a biztosítási szektorra is keményen hat, nem nehéz előre jelezni, hogy az elmúlt évek díjbevétel-növekedési tendenciája tarthatatlanná vált. Mindenképpen egy új világ kezdődik. Pozitív tapasztalat, hogy a megváltozott helyzet felgyorsította a már eddig is folyamatban lévő ­digitalizációs folyamatokat. A papírmentes ügyintézés, az egyes termékek értékesítéséhez, a kapcsolattartáshoz, a kárrendezéshez köthető folyamatok vagy például a kockázatelbírálás online platformokra terelésével már eddig is voltak jó példák egyes társaságoknál, de mindez várhatóan általánossá válik az elkövetkező hónapokban. A válság minden valószínűséggel további lökést ad a digitalizált megoldások még szélesebb körben való elterjedésének.

– Vannak-e már konkrét tapasztalatok, amelyek a járvány idejéhez köthetők?

– Kevés idő telt még el ahhoz, hogy tapasztalatokról beszélhessünk. Az mindenképpen meghatározó, hogy a biztosítók folyamatosan fenn tudták és tudják tartani, sőt bővíteni is sikerül a szolgáltatásaikat az ügyfeleknek, egyre inkább az elektronikus kommuniká­ciós eszközök alkalmazására biztatva őket. A biztosítások most is megköthetők, a kárügyintézés folyamata sem állt le. A Mabisz e-kárbejelentője talán a legjobb időpontban jelent meg a piacon: tavaly volt idő arra, hogy ismertté és elfogadottá váljon a gépjárművezetők körében, a jelenlegi helyzetben pedig a statisztikák szerint egyre fontosabb szerepet tölt be a közlekedési balesetek kárrendezési folyamatában.

– Mely egyéb biztosítási termékek körül nagy a nyüzsgés mostanában?

–Nyüzsgésről talán túlzás lenne beszélni, ám az talán érzékelhető, hogy a koronavírus-járvány felerősítette a váratlan helyzetek miatti aggodalmakat. Így az elmúlt hetekben megélénkült a kockázati biztosítások iránti érdeklődés, megnőtt a jövedelem kiesésének enyhítésére szolgáló biztosítást igénylők száma. Az ügyfelek olyan termékeket keresnek és találnak is a biztosítók kínálatában, amelyek keresőképtelenség vagy munkanélküliség, illetve egyéb nem várt esemény bekövetkeztekor nyújtanak anyagi támogatást. Előtérbe kerültek a törlesztési biztosítások is, amelyek különböző élethelyzetekben jelenthetnek segítséget a meglévő hitelek törlesztésében. De a home office, illetve a kijárási korlátozások idején sokaknak juthat eszébe az is, hogy a legtöbb baleset otthon következik be, a KSH becslései szerint évente mintegy negyedmillió. Így nem árt, ha van megfelelő baleset-biztosításunk. A lakásbiztosításokhoz kapcsolódó kiegészítők is nyújthatnak segítséget, pél­dául kórházi napi térítést. Fontos megemlíteni, hogy az említett típusú szerződésekben a koronavírus jellemzően nem kizárás.

„Válság idején az emberek gyakran hoznak meggondolatlan döntéseket”

– Ha már a lakásbiztosításokról volt szó: hogy állnak a társaságok a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás kidolgozásával?

– Ezekben a hetekben, hónapokban zajlik a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításhoz kapcsolódó termékfejlesztés, illetve a felkészülés a pályázati anyagoknak az MNB-hez való benyújtására. Formálódik a termékeket összehasonlító online oldal kialakítása is, és éppen ezen munka során jelezték a biztosítók, hogy kérdéseik többsége már a gyakorlati munka, azaz a konkrét termékfejlesztés során merült fel. A lakásbiztosításokhoz, illetve a digitalizáció erősítéséhez kapcsolódik az a kezdeményezésünk is, amely a hitelfedezeti lakásbiztosításoknál a fedezetigazolások online elfogadására irányul. Ez lehetővé tenné, hogy az ügyfélnek ne személyesen átvett papíron kelljen a fedezetigazolást megkapnia és átadnia a banknak, hanem a bank a biztosító által hivatalosan elkészített fedezetigazolást online megküldve is befogadja.

– A digitalizációs megoldások térnyerése ellenére érezhető visszaesés mostanában a szerződéskötések számában?

– Ez sajnos elkerülhetetlen jelenleg. A biztosításközvetítők és az alkuszok nagyon nehéz helyzetbe kerültek, a közvetlen, személyes kapcsolattartás szinte lehetetlenné vált. Márpedig bizonyos területeken, elsősorban az életbiztosításoknál nagyon fontos a személyes hitelesség, kevésbé működik az online üzletkötés. Az ügyfél érthetően tudni akarja, kivel kötelezi el magát hosszabb távra. De egy komolyabb vállalati vagyonbiztosítást sem lehet pár perc alatt, online megkötni. Ahol pedig erre lehetőség lenne, ott maga a piac dőlt be: a korábbi években szépen gyarapodó utasbiztosítások és útlemondási biztosítások iránti kereslet igencsak visszaesett. Van olyan magyarországi biztosító, amelyiknek csak ilyen termékei vannak, és most bizony nagyon meg kell húzniuk a nadrágszíjat, hogy átvészeljék a következő hónapokat. Ez valamennyiünk számára intő jel. Ezért is vetítettem előre a bevezetőben, hogy a szakma egésze nagyon nehéz időszaknak néz elébe, a díjbevételek terén komoly visszaesés lehet, sok mindent újra kell gondolni.

– A már meglévő biztosítások esetében mire hívja fel a figyelmet a Mabisz?

– Válság idején az emberek gyakrabban hoznak meggondolatlan döntéseket a hosszú távú megtakarításaikat ­illetően. Felmondanak ilyen szerződéseket akkor is, ha esetleg még tudnának alternatív forrásokat is megmozgatni. Az élet- és nyugdíjbiztosítások különböző formái, különösen a megtakarításokhoz kapcsolódó, úgynevezett unit linked biztosítások hosszú távú szerződések. A jelenlegi, nagyon kedvezőtlen tőkepiaci környezetben, ha csak egy mód van rá, kerüljük el a szerződésünk megszüntetését, visszavásárlását, mert azzal minden bizonnyal nagyon rosszul járunk, realizáljuk az elmúlt hetek jelentős veszteségeit. Lejáró szerződéseknél célszerű lehet mérlegelni annak meghosszabbítását, míg a befektetői környezet kedvezőbbre nem fordul. Ilyen helyzetekben mindenképpen érdemes egyeztetni a biztosítónkkal. A szerződés függvényében ugyanis több lehetőség is elképzelhető.

