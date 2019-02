A „digitális szakadékot” csökkentik Tolnában

A bonyhádi Schafer-Oesterle kft beltéri autóalkatrészeket gyárt. A cég 9 középvezetője vesz részt azon a képzésen, melynek célja a digitális tudás olyan fejlesztése, mely hozzájárul a gazdaság versenyképességének növeléséhez.

„Csoportvezetői tevékenységben egyre inkább fontossá válik, hogy informatikai képzettsége is legyen a kollégáknak, mivel a műszaki fejlesztések egyre inkább afelé terelnek bennünket, hogy a nyilvántartás, illetve a precíz munkavégzésnek az adatrögzítése is digitális úton történjen” – mondta Frei István, Schafer-Oesterle Kft. ügyvezető igazgatója.

A digitális szakadék csökkentése elnevezésű projektet a Szekszárdi Szakképzési Centrum két éve szervezi. Eddig egyéni tanfolyamokat tartottak, ez a mostani az első alkalom, hogy egy cég veszi igénybe az oktatást.

„Mindenféle kutatás bebizonyította azt, hogy Magyarországon van tennivaló a digitális kompetencia-fejlesztésben, és örömmel mondhatom, hogy eddig a próbálkozásaink jól működtek a megyében. 768-an kaptak tanúsítványt hasonló képzésben, nem céges formában végzett ugyanilyen tanfolyam keretében, hanem például köznevelési intézményekben, óvodákban, általános iskolákban szerveztünk ilyeneket” – nyilatkozta Ábrahám Norbert, a Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatója.

A Nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta az ilyen és ehhez hasonló projekteknek köszönhetően 2010 óta kormány elérte, hogy ma Magyarország a hetedik legnépszerűbb beruházási célpont a világon. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliség a harmadára csökkent, a munkabérek pedig 6 éve folyamatosan nőnek

„Ez is hozzá fog járulni ahhoz, hogy a gazdaság további fejlődését tudjuk szolgálni. Nyilván nemcsak az itt dolgozó cégek, nemcsak a gyerekek és a szülők, illetve az oktatási központ, hanem a helyi önkormányzat is ugye a közvetlen környékünkön lévő önkormányzat is profitál ebből” – mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

A Szakképzési Centrum 2017 óta csaknem 30 millió forintot költött a képzésekre. Céljuk, hogy tanfolyamaikkal Tolna megye mind a 109 településére eljussanak.